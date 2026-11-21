Ein 90-jähriger Mann ohne Führerschein verursachte in Oberriet einen schweren Zusammenstoß. Die Kantonspolizei St. Gallen weist auf zwei weitere Alkoholunfälle hin.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberriet im Kanton St. Gallen wurde ein 90-jähriger Mann als fahrunfähig eingestuft. Die Kantonspolizei St. Gallen meldet am Samstag, dass der Senior kein gültiges Führerausweis besaß. Er verursachte am Freitag kurz vor 17.30 Uhr eine Kollision, bei der er schwer verletzt wurde. Ein weiterer 63-jähriger Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Spital.

Schwere Kollision in Oberriet am Freitagabend

Der Vorfall ereignete sich, als der 90-Jährige mit seinem Fahrzeug die Staatsstrasse überquerte. Gleichzeitig fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung Altstätten auf derselben Strasse. Gemäss der Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen kam es daraufhin zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge. Der Rettungsdienst transportierte den 90-Jährigen mit erheblichen Verletzungen in ein Spital. Der 63-Jährige wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

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Die Insassen des zweiten Wagens entkamen dem Unglück mit nur leichten Blessuren. Der 25-jährige Beifahrer und eine 24-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittler stellten bei dem 90-jährigen Mann fest, dass er das Fahrzeug ohne gültige Lenkberechtigung steuerte. Zudem wurde er als fahrunfähig im Verkehr beurteilt.

Zweiter Unfall mit Sachschaden auf der Autobahn A13

Kurz nach 1.20 Uhr auf der Autobahn A13 bei Sargans kam es zu einem zweiten Zwischenfall mit fahrunfähigem Fahrer. Ein 49-jähriger Mann berührte dabei die rechte Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 10'000 Franken. Die ausgerückte Patrouille der Polizei stufte den Fahrer ebenfalls als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben.

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Aus dem Verkehr gezogene Personen mit Alkoholeinfluss

Zusätzlich zu den beiden Unfallherden zog die Kantonspolizei St. Gallen drei weitere Personen aus dem Verkehr, die unter Alkoholeinfluss standen. Am Grenzübergang St. Margrethen wurde ein Mann kontrolliert, der einen zu hohen Atemalkoholwert aufwies. Als Konsequenz hat ihm die Polizei den Führerausweis für die Schweiz aberkannt. Dies ist eine der strengsten Massnahmen gegen Alkohol am Steuer.

Auch in den Städten St. Gallen und Diepoldsau zog die Polizei Personen mit überhöhtem Alkoholgehalt aus dem Strassenverkehr. Die Kantonspolizei St. Gallen betont durch diese Massnahmen die Zero-Tolerance-Politik bei fahrunfähigen Autofahrern. Die drei weiteren alkoholisierten Personen wurden ebenfalls festgehalten und des Verkehrs entzogen. Die Behörden wollen damit Sicherheit im Strassenverkehr gewährleisten.