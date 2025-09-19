Tödlicher Unfall in Fehraltorf: Mann von Auto überrollt und getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Fehraltorf ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 57-jährige Mann stürzte mit seinem E-Scooter und wurde anschließend von einem Auto überrollt. Die Polizei ermittelt.

In Fehraltorf kam es in der Nacht auf Freitag zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Der Vorfall ereignete sich, als ein 57-jähriger Mann mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Kempttalstrasse in Richtung Hinwil unterwegs war. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Mann und blieb auf der Fahrbahn liegen, die durch einen Grünstreifen vom Radweg getrennt ist.

Kurz nach 1:30 Uhr war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Kempttalstrasse in Richtung Fehraltorf unterwegs und übersah den am Boden liegenden Mann. In der Folge überrollte das Fahrzeug den Mann, der dabei schwerste Verletzungen erlitt und noch am Unfallort verstarb. Die Kantonspolizei Zürich traf umgehend am Unfallort ein und leitete umfassende Ermittlungen ein. Die Beamten sicherten Spuren, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Auch das Forensische Institut Zürich wurde hinzugezogen, um bei der Spurensicherung zu unterstützen und weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland wurde ebenfalls in die Ermittlungen eingeschaltet und wird diese weiterverfolgen. Die Kempttalstrasse musste im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden, um die Unfallaufnahme zu ermöglichen und die notwendigen Ermittlungsarbeiten durchzuführen. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein, um den Verkehr umzuleiten und die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Der Vorfall hat eine Welle der Bestürzung in der Gemeinde Fehraltorf ausgelöst, und die Anteilnahme für die Angehörigen des Opfers ist groß. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden, um zur Aufklärung des tragischen Vorfalls beizutragen





Fehraltorf Unfall E-Scooter Todesfall Kempttalstrasse

