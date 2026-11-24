Ein Fahrzeug rast auf einen Spielplatz in Dietikon, verletzt eine Frau und die Fahrer fliehen. Die Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau wegen schwerer Körperverletzung und Diebstahl.

In Dietikon hat sich am Dienstagabend ein dramatischer Verkehrsvorfall ereignet, bei dem ein Fahrzeug außer Kontrolle geriet und auf einen öffentlichen Spielplatz prallte. Der Unfall forderte eine Fußgängerin ins Kreuzfeuer der Ereignisse, die sich an einer Bushaltestelle befand. Die beiden Insassen des Autos brachen die Flucht, nachdem sie das Kennzeichen des Wagens mitgenommen hatten. Dieser Vorfall hat zu einer umfangreichen Fahndungsaktion der kantonalen Behörden geführt und sorgt in der Region für große Sorge.

Schwere Verletzung an Bushaltestelle

Um 17 Uhr traf das Fahrzeug eine 47-jährige Frau, die gemeinsam mit anderen Personen auf ihren Bus wartete. Der Aufprall schleuderte die 47-Jährige weg und verursachte leichte bis mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst des Spitals Limmattal transportierte die verletzte Frau umgehend in eine Klinik, um die notwendigen medizinischen Behandlungen zu gewährleisten. Dieser Vorfall markiert den ersten und schwerwiegendsten Teil des Geschehens, das sich in den folgenden Minuten noch weiter zuspitzte.

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Zerstörung von Zaun und Spielplatz

Nach dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin durchbrach das Auto einen Maschendrahtzaun und fuhr quer über das Gelände des angrenzenden Spielplatzes. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass der Auspuff des Fahrzeugs abriss. Im weiteren Verlauf des unkontrollierten Fahrmanövers versuchte der Fahrer, das Fahrzeug zu wenden, was jedoch misslang. Das Auto blieb daraufhin manövrierunfähig stehen, was die Struktur des Spielplatzes erheblich beschädigte und das öffentliche Vertrauen in die Sicherheit dieser Orte erschütterte.

Flucht und Identitätsdiebstahl

Sobald das Fahrzeug zum Stehen kam, ergriffen die beiden Insassen die Gelegenheit zur Flucht. Sie nahmen die Kennzeichen des Wagens an sich und verließen den Tatort zu Fuß. Dieses Verhalten hat die Ermittlungen erschwert, da die direkte Identifizierung über das Nummernschild nicht mehr möglich war. Die Kantonspolizei Zürich gab bekannt, dass die Tatbeteiligten schnell den Ort des Geschehens verlassen hatten, um einer sofortigen Feststellung durch die vor Ort eintreffenden Sicherheitskräfte zu entgehen. Der Diebstahl der Kennzeichen dient vermutlich der Verschleierung der Identität.

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Fahndung nach zwei Personen

Die Polizei schrieb eine 27-jährige Schweizerin sowie einen 41-jährigen Schweizer zur Fahndung aus. Die gesuchte 27-Jährige zog sich beim Unfall mutmaßlich Kopfverletzungen zu, was ihre Flucht möglicherweise verzögerte oder erschweren könnte. Die Identitäten der beiden Verdächtigen wurden durch die Ermittlungsbehörden bestätigt, und es wird intensiv nach ihrem Aufenthaltsort gefahndet. Die Kantonspolizei Zürich hat die Öffentlichkeit aufgerufen, bei der Fahndung behilflich zu sein und Hinweise an die Behörden weiterzuleiten. Die Lage bleibt angespannt, da die Fahndungsmannschaften täglich nach den beiden Personen suchen.

Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Limmattal-Albis laufen die Untersuchungen zum genauen Hergang des Unfalls. Die Behörden arbeiten daran, alle Details des Vorfalls aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die genauen Umstände, die zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führten, sind noch nicht abschließend geklärt. Die Staatsanwaltschaft überprüft alle möglichen Straftatbestände, einschließlich gefährlicher Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit und Diebstahls. Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist entscheidend, um das Verfahren zügig voranzubringen und Gerechtigkeit für die Opfer zu erwirken.