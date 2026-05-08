Tödlicher Unfall am Bahnhof Burgdorf: Mann stirbt nach Kollision mit Zug

Ein Mann ist am Bahnhof Burgdorf nach einer Kollision mit einem Zug tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt und hat mehrere Männer festgenommen.

Am Donnerstagabend kam es am Bahnhof Burgdorf zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Mann nach einer Kollision mit einem Zug ums Leben kam. Der Mann befand sich mit einer Gruppe von Männern auf dem Perron, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gleise geriet.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung wurde der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Die Identität des Opfers ist zwar bekannt, die formelle Identifizierung steht jedoch noch aus. Die Polizei geht aktuell sowohl einem möglichen Fremdeinfluss als auch einem Unfallgeschehen nach.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Mann auf die Gleise gestossen wurde. Die weiteren Männer der Gruppe wurden vorläufig festgenommen, da ihre Rolle noch unklar ist. Bei dem Einsatz waren neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch die Feuerwehr Burgdorf, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, Mitarbeitende der SBB, eine Notärztin, ein Ambulanzteam, eine Rega-Crew, ein Care-Team sowie Spezialistinnen und Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls laufen noch





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