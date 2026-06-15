Tödlicher Selbstunfall in Wohlenschwil: Fahrer kollidiert mit Brückenpfeiler

Ein 37‑jähriger Autofahrer verliert am Sonntag auf der Birrhardstrasse in Wohlenschwil sein Leben, nachdem sein Fahrzeug aus ungeklärten Gründen von der Straße abkam und frontal gegen einen Brückenpfeiler prallte. Die Polizei ermittelt die Ursache, während die Straße für mehrere Stunden gesperrt war.

Am Sonntag ereignete sich in der Gemeinde Wohlenschwil im Kanton Aargau ein schwerer Verkehrsunfall , bei dem ein 37‑jähriger Mann sein Leben verlor. Der Fahrer war mit seinem Pkw auf der Birrhardstrasse unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Pfeiler einer örtlichen Brücke prallte.

Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug bereits in hoher Geschwindigkeit die Fahrbahn verließ, bevor es mit dem festen Bauwerk kollidierte. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte, dass der Fahrer unmittelbar nach dem Aufprall bewusstlos war und trotz schneller medizinischer Intervention noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Die genaue Ursache des Unfalls - ob technisches Versagen, Fahrfehler oder äußere Einflüsse - wird derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht, wobei sowohl das Fahrzeug als auch die Straßensituation einer genauen Analyse unterzogen werden.

Nachdem die Ersthelfer gegen 18.30 Uhr den Notruf empfangen hatten, rückten Feuerwehr, Rettungswagen und die Polizei innerhalb weniger Minuten zur Unfallstelle aus. Aufgrund der Schwere des Unfalls und der notwendigen Sicherungsarbeiten musste die Birrhardstrasse für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, und Anwohner wurden über die Sperrung informiert, um Staus und zusätzliche Gefahrensituationen zu vermeiden. Die Einsatzkräfte koordinierten die Bergungsarbeiten, sicherten das Umfeld und leisteten erste Hilfe, doch für den Verunglückten war jede Maßnahme zu spät.

Die lokalen Behörden betonten die Wichtigkeit von Verkehrssicherheit und riefen die Bevölkerung dazu auf, insbesondere bei schlechten Witterungsbedingungen oder unbekannten Straßengegebenheiten besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Ermittlungen der Polizei umfassen die Auswertung von Video‑Überwachung, Zeugenaussagen und die technische Untersuchung des Fahrzeugs, um mögliche Fehlfunktionen oder menschliche Fehler zu identifizieren. Gleichzeitig wird die Brückenkonstruktion auf strukturelle Mängel überprüft, um sicherzustellen, dass keine baulichen Defekte zum Unfall beigetragen haben.

Die Gemeinde Wohlenschwil zeigte sich bestürzt über den Verlust und drückte ihr Mitgefühl gegenüber der Familie des Verstorbenen aus. In den kommenden Tagen wird die Polizei voraussichtlich weitere Informationen zu den Ergebnissen der Untersuchung veröffentlichen, um den Vorfall transparent zu dokumentieren und künftige Unfälle zu verhindern





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