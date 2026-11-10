Tödlicher Massenaufprall bei Jambol: elf Tote und Dutzende Verletzte

Zwei schwere Unfälle auf der Autobahn A1 Trakia bei Jambol fordern elf Todesopfer. Dichter Nebel und nasse Fahrbahn gelten als Hauptursachen für die Massenkarambolage.

Bei zwei schwersten Verkehrsunfällen auf der Autobahn A1 Trakia in der Nähe der bulgarischen Stadt Jambol sind elf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Opfer wurden bei der Kette von Zusammenstößen verletzt, die sich in der frühen Morgenstunde ereignete. Die Behörden gehen von dichten Nebel als Hauptursache für die katastrophale Situation aus, die die Sichtweise der Fahrer massiv einschränkte.

Unfallherd an der Autobahn Trakia

Die tödlichen Ereignisse spielten sich an der Autobahn A1 ab, die die Hauptstadt Sofia mit der Schwarzmeerstadt Burgas verbindet. Der erste Unfall wurde um 7.10 Uhr gemeldet. Auf der Fahrbahn in Richtung Burgas kam es zu einer Massenkarambolage. Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Sofia stießen mehrere Fahrzeuge zusammen. Insgesamt waren an den beiden Unfällen mehr als 70 Fahrzeuge beteiligt, darunter Personenwagen, Lastwagen und ein Bus.

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Ursachen: Nebel und nasse Fahrbahn

Regionale Behörden nannten dichten Nebel, eine nasse Fahrbahn und unangepasste Geschwindigkeit als mögliche Ursachen. Die Sicht war zeitweise stark eingeschränkt. Möglicherweise wurden die Fahrer auf der Fahrbahn in Richtung Sofia zudem durch den ersten Unfall abgelenkt. Die Kombination aus schlechten Wetterbedingungen und hohem Verkehrsaufkommen führte zu einer Kettenreaktion, bei der Fahrzeuge nicht mehr gebremst werden konnten.

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Personenschäden und Notfallmaßnahmen

Zehn Menschen starben noch am Unfallort, ein weiterer erlag seinen Verletzungen im Spital. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums befanden sich am späten Vormittag 46 Verletzte in Spitälern. Die Autobahn wurde im betroffenen Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Behörden leiteten den Verkehr großräumig um. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten mit zahlreichen Einsatzkräften aus.

Verhängung des Notstandes in der Region

Der Gouverneur der Region Jambol, Georgi Tschalakow, rief für drei Gemeinden den teilweisen Notstand aus. Diese Maßnahme soll die Koordinierung der Rettungsmaßnahmen erleichtern und die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Die Infrastruktur der Region wird durch den Unfall stark belastet, da die Autobahn eine der wichtigsten Verkehrsachsen Bulgariens ist. Die Sperrung der Strecke hat erhebliche Auswirkungen auf den Fernverkehr und den Gütertransport.