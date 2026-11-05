Tödlicher Grizzly-Angriff in British Columbia: Zwei Frauen getötet, Ausgangssperre verhängt

Zwei Frauen starben nach einem Grizzly-Angriff in Bella Coola. Die Provinzregierung verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und kündigt die Tötung des Tieres an.

Zwei Frauen, darunter eine Mutter und ihre zwanzigjährige Tochter, sind im Norden der kanadischen Provinz British Columbia einem Grizzlybär enangiff zum Opfer gefallen. Die tödliche Begegnung ereignete sich in der Gemeinde Bella Coola an der Pazifikküste und hat die lokalen Behörden zu drastischen Sicherheitsmaßnahmen gezwungen. Während der Suche nach den vermissten Personen wurde bestätigt, dass beide Frauen nicht überlebt haben. Dies führte zur sofortigen Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre für die betroffene Region, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Tödlicher Angriff in Bella Coola

Die Leichen der beiden Frauen wurden im Rahmen intensiver Suchaktionen entdeckt, die bereits am Montag und Dienstag durchgeführt wurden. Zuvor hatten die Angehörigen der Vermissten am Sonntag offiziell den vermissten Status gemeldet. Die Provinzregierung bestätigte den traurigen Vorfall durch eine offizielle Mitteilung, in der die Faktenlage dargelegt wurde. Die Identifizierung der Opfer erfolgte nach der Auffindung der Leichen durch spezialisierte Teams. Die Gemeinde befindet sich nun in einer Ausnahmezustands-Situation, da die direkte Bedrohung durch das Raubtier noch nicht als gebannt gilt. Die Behörden gehen davon aus, dass der Tod der Frauen direkt auf die Angriffe des oder der Bären zurückzuführen ist.

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Unklare Anzahl der beteiligten Tiere

Jez Tyre, ein Vertreter der für den Umgang mit Wildtieren zuständigen Behörde der Provinz British Columbia, gab im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung an, dass bis dato nicht eindeutig geklärt ist, ob mehrere Tiere an dem tödlichen Angriff beteiligt waren. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Grizzlybär für die Tötung verantwortlich zeichnete, oder aber eine Gruppe von Tieren agierte. Diese Ungewissheit erschwert die strategische Planung der Einfangmaßnahmen erheblich. Die Behörden müssen daher alle Szenarien in ihre Einsatzpläne einbeziehen. Eine präzise Feststellung der Anzahl der beteiligten Bären ist für die weitere Vorgehensweise entscheidend. Bis zu dieser Klärung wird jede Annahme als möglich erachtet.

Nächliche Ausgangssperre und Tötungsdrohung

Als unmittelbare Konsequenz des Vorfalls wurde für die gesamte Gemeinde eine strikte nächtliche Ausgangssperre verhängt. Dieses Sicherheitsinstrument soll die Einwohner während der Dunkelstunden, in der die Aktivität von Grizzlybären tendenziell höher ist, vor möglichen Angriffen schützen. Jeff Tyre erklärte zudem eindeutig, dass das Tier, das für den Angriff verantwortlich ist, gefangen und anschließend getötet werden soll. Diese Maßnahme wird aus Gründen der öffentlichen Sicherheit als unverzichtbar erachtet. Der Fokus liegt dabei auf der sofortigen Beseitigung der konkreten Gefahr für die ansässige Bevölkerung. Die Durchsetzung dieser Regel obliegt den lokalen Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit den Wildtierexperten.

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Historischer Kontext und Sicherheitsvorkehrungen

In der Region gibt es bereits Erfahrungen mit ähnlichen Vorfällen, die die Dringlichkeit der aktuellen Maßnahmen unterstreichen. Bei einem früheren Zwischenfall wurden bei einem Bärenangriff ein Erwachsener und drei Kinder schwer verletzt. In diesem historischen Fall wurde das betreffende Tier jedoch nicht gefangen, was möglicherweise zu einer anhaltenden Unsicherheit in der Community führte. Die jetzige Strategie der Provinzregierung unterscheidet sich nun deutlich von diesem früheren Ansatz. Die Entschlossenheit, das beteiligte Tier zu eliminieren, signalisiert einen harten Durchgriff. Diese Entwicklung zeigt die ernste Haltung der Behörden gegenüber wiederholten Konfrontationen mit gefährlichen Wildtieren an.

Ausblick auf die kommenden Schritte

Die nächsten Tage werden entscheidend für die Bewertung der weiteren Risiken sein. Die Suchaktionen konzentrieren sich nun auf die Sicherung der Tatorte und die Sammlung forensischer Beweise. Die Behörden arbeiten intensiv daran, den Aufenthaltsort des Bären zu lokalisieren, bevor weitere Menschen gefährdet werden. Die Ausgangssperre bleibt solange in Kraft, bis die Gefahr als gebannt gilt. Die Anwohner werden aufgefordert, sich strikt an die geltenden Verordnungen zu halten und das Verlassen ihrer Häuser in der Nacht zu unterlassen. Die Provinz British Columbia beobachtet die Situation engmaschig, um schnell auf neue Entwicklungen reagieren zu können.