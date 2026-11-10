Tödlicher Frontalcrash in Madiswil: 49-jähriger Fahrer stirzt bei Kollision mit Lkw

Schwerer Verkehrsunfall in der Kantonspolizei Bern: Ein 49-jähriger Mann verunglückte am Dienstagmorgen tödlich bei einer Frontalkollision in Madiswil. Polizei sucht Zeugen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen, dem 25. Juni 2024, in Madiswil im Kanton Bern für tiefe Trauer und massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bei diesem tragischen Ereignis kam ein 49-jähriger Autofahrer ums Leben, als sein Fahrzeug ungeklärter Weise auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lastwagen kollidierte. Die Kantonspolizei Bern bestätigt den tödlichen Ausgang und führt derzeit umfangreiche Ermittlungen zur genauen Unfallursache durch.

Detaillierte Unfallhergänge am Morgen

Der tödliche Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr auf der Unterdorfstrasse in Madiswil. Der 49-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern war von Gutenburg kommend in Richtung Madiswil unterwegs gewesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden geriet sein Pkw aus noch nicht vollständig geklärten Gründen von der eigenen Fahrbahn ab und fuhr frontal in den Gegenverkehr. Durch die extreme Wucht der Kollision drehte sich das Auto im weiteren Verlauf der Kollision und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand.

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Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Anwesende Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehr musste daraufhin mühsam den Lenker aus dem eingeknickten Wrack befreien. Trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst und den Bemühungen der Notärzte starb der Mann noch an der Unfallstelle. Seine Identität ist bisher noch nicht abschliessend bestätigt, though es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den genannten 49-Jährigen handelt.

Massive Einsätze von Rettungskräften

Der schwere Unfall zog eine grosse Zahl an Einsatzkräften nach Madiswil. Neben der Kantonspolizei Bern waren mehrere Feuerwehren vor Ort, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien und die Brandgefahr zu eliminieren. Ein Ambulanzteam sicherte die medizinische Versorgung ab, während ein Rega-Helikopter als Transportmittel für mögliche Schwerstverletzte oder für logistische Unterstützung bereitstand. Zudem waren Fachleute des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz, um die Leiche zu bergen und forensische Spuren zu sichern.

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Die massiven Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten führten zu langen Sperrungen der Unterdorfstrasse. Die Strasse musste für mehrere Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden, was die Feuerwehr mit einer Umleitung versuchte zu kompensieren. Die Unfallstelle lag in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen, da der Lastwagen nach der Kollision direkt daneben stand. Dies hatte zur Folge, dass vorbeifahrende Züge ihre Geschwindigkeit reduzieren mussten, was zu erheblichen Verspätungen im öffentlichen Bahnverkehr führte.

Ermittlungen und Zeugenaufruf der Polizei

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und appelliert dringend an die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Behörden suchen insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallverlauf beobachten konnten. Von besonderem Interesse ist für die Ermittler die Person, die sich zum Unfallzeitpunkt mit einem Fahrzeug im Bereich der Unfallstelle befand. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug, das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h unterwegs war.

Die Polizei bittet alle Bürger, die möglicherweise Hinweise auf den Unfallhergang oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können, sich umgehend zu melden. Wer den Unfall beobachtet hat oder Verdachtsmomente bezüglich des Fahrzeugs hat, wird gebeten, unter der Telefonnummer 031 303 26 31 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden hoffen auf wichtige Erkenntnisse aus der Zeugenschaft, um den genauen Hergang des fatalen Vorfalls aufzuklären und mögliche Schuldfeststellungen vorzunehmen.