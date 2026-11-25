Schwere Kollision auf der A1 bei Oberbüren SG: Eine 43-jährige Deutsche starb nach einem Auffahrunfall. Zwei weitere Männer wurden leicht verletzt, der Verkehr war stundenlang behindert.

Bei einem schwerwiegenden Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 im Kanton St. Gallen ist am Dienstagmorgen eine 43-jährige deutsche Staatsbürgerin tödlich verletzt worden. Die Fahrbahnrast hatte sich kurz nach 8 Uhr ereignet, als ein Lieferwagenfahrer auf das Fahrzeug der Frau auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto nach vorne geschoben und drängte es in den Wagen eines 64-Jährigen, der in einer zweiten Kollision leicht verletzt wurde.

Kritische Details des Unfalls und der Verlauf

Der tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer ist eine 43-jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz, wie die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte. Der Unfallgeschichtenbericht der Polizei beschreibt den Ablauf der Karambolage detailliert: Der 41-jährige Fahrer eines Lieferwagens war auf dem mittleren Fahrstreifen der A1 unterwegs, als er kurz nach der Einfahrt Oberbüren ungebremst in das vorausfahrende Auto der 43-Jährigen prallte. Dieser Aufprall schob ihr Fahrzeug mit solcher Gewalt nach vorne, dass es direkt in den Wagen eines 64-Jährigen einschlug, der sich ebenfalls auf der Autobahn befand.

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Alle drei beteiligten Fahrzeuge kamen schließlich auf dem Mittelstreifen zum vollständigen Stillstand. Die 43-jährige Frau erlitt durch die massiven Kollisionen lebensbedrohliche Verletzungen. Bereits eintreffende Polizeipatrouillen leisteten Soforthilfe vor Ort, bis der professionelle Rettungsdienst eintraf und die Patientin medizinisch versorgte. Trotz der schnellen medizinischen Versorgung verstarb die Frau später im Spital an ihren Verletzungen. Beide männlichen Insassen der anderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

Polizeieinsatz und Reaktionen der Behörden

Der 64-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs wurde zur medizinischen Kontrolle ins Spital transportiert, wo sein Zustand als stabil eingestuft wurde. Der 41-jährige Lieferwagenfahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, was eine Abschleppung der Wracks unvermeidlich machte. Die Kantonspolizei St. Gallen führte am Unfallort eine umfassende Unfallaufnahme durch, um den genauen Hergang der Kollision zu rekonstruieren und rechtliche Schritte einzuleiten.

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Die Einsatzkräfte reagierten mit großer Präsenz auf die schwere Karambolage. Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen rückte die Feuerwehr mit rund 25 Angehörigen aus, um für Sicherheit und Stabilisierung der Unfallstelle zu sorgen. Der Rettungsdienst stellte zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und einen Einsatzleiter, um die medizinische Versorgung der Schwerverletzten und Leichtverletzten sicherzustellen. Die professionelle Koordination der verschiedenen Hilfsdienste war entscheidend für den Umgang mit der prekären Situation auf der schnelllebigen Autobahn.

Auswirkungen auf den Pendlerverkehr und Folgemaßnahmen

Der Unfall hatte gravierende Auswirkungen auf den morgendlichen Pendlerverkehr in der Region. Der Autobahnabschnitt wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt, um die Unfallaufnahme und die aufwendigen Räumungsarbeiten durchzuführen. Diese Sperre führte zu erheblichen Rückstaus, die sich in die umliegenden Straßen und Autobahnabschnitte ausbreiteten. Millionenpendler wurden durch die blockierten Verkehrsströme erheblich beeinträchtigt, da sie lange Wartezeiten und Umleitungen in Kauf nehmen mussten.

Die Behörden und Verkehrslenkungsdienste arbeiteten eng zusammen, um den Verkehr nach Abschluss der Räumungsarbeiten so schnell wie möglich wieder freizugeben. Die Abschleppung der drei total beschädigten Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden und trug zur verlängerten Sperrung des Abschnitts bei. Die Kantonspolizei St. Gallen weist darauf hin, dass derartige Unfälle auf der A1 besonders gefährlich sind und die Einhaltung der Sicherheitsabstände sowie die Konzentration im Straßenverkehr überlebenswichtig sein können. Die Untersuchung der genauen Unfallursachen, insbesondere das Bremsversagen oder Fahrfehler des Lieferwagenfahrers, steht noch aus.