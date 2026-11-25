Schwerer Unfall bei Oberbüren: 43-Jährige stirbt nach Auffahrunfall. 41-jähriger LKW-Fahrer prallte ungebremst auf Auto, das 64-Jährigen traf. A1 gesperrt.

Bei einem folgenschweren Dreifachunfall im Kanton St. Gallen ist am frühen Morgen eine 43-jährige Frau ums Leben gekommen. Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Autobahn A1 in der Nähe der Einfahrt nach Oberbüren. Die Karambolage, die den morgendlichen Pendlerverkehr stark behinderte, begann mit einer Auffahrkollision zwischen einem Lieferwagen und dem Pkw der verunglückten Frau. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden, da der Mittelstreifen beschädigt war und Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Ablauf des Unfalls und Karambolage

Die Untersuchungen zeigten, dass der 41-jährige Fahrer eines Lieferwagens hinter dem Pkw der 43-Jährigen fuhr. Kurz nach der Einfahrt von Oberbüren kam es zu einer Kollision. Der LKW-Fahrer soll ungebremst in das Heck des Autos der 43-Jährigen geprallt sein. Durch die immense Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug nach vorne geschoben. Dies führte dazu, dass es frontal gegen das Fahrzeug eines 64-jährigen Mannes prallte, der sich ebenfalls in der gleichen Fahrtrichtung befand. Alle drei Fahrzeuge kamen daraufhin auf dem Mittelstreifen der Autobahn zum Stillstand.

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Schwere Verletzungen und Todesfall

Die Folgen der Kollision waren für die 43-Jährige verheerend. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, die trotz sofortiger Hilfe zum tödlichen Ausgang führten. Die erste Patrouille der Polizei leistete am Unfallort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Rettungskräfte brachten die verletzte Frau ins Spital, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Die genauen Umstände, die zur Unmöglichkeit einer Bremsung beim 41-Jährigen führten, sind Gegenstand der fortlaufenden Ermittlungen der kantonellen Polizei.

Zustand der weiteren Beteiligten

Neben der verstorbenen Frau waren auch zwei weitere Männer bei dem Unfall zu Schaden gekommen. Der 41-jährige Lieferwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch der 64-jährige Fahrer des dritten beteiligten Wagens wurde leicht verletzt. Zu präventiven Zwecken und zur Kontrolle seiner Gesundheit wurde er vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Spital transportiert. Da alle drei Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich waren, mussten sie vor Ort von Abschleppdiensten beseitigt werden, um die Fahrbahn zu räumen.

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Einsatzstärke und Verkehrsbehinderungen

Der Rettungseinsatz verlief hochgradig koordiniert und beteiligte zahlreiche Kräfte. Mit rund 25 Angehörigen des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren viele Kräfte im Einsatz. Konkret waren zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Einsatzleiter an der Einsatzstelle tätig. Der betroffene Abschnitt der Autobahn A1 musste aufgrund der Unfallaufnahme sowie der aufwändigen Räumungsarbeiten für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Auswirkungen auf den Morgenverkehr

Die Sperrung der Autobahn hatte massive Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Rückstaubildungen im morgendlichen Pendlerverkehr. Die Autofahrenden wurden gebeten, Alternativrouten zu nutzen oder den Wegfall der Strecke einzuplanen. Die Polizei dankte der Bevölkerung für die Geduld und Umsicht während der umfangreichen Räumungsarbeiten auf der hochfrequentierten Strecke im Kanton St. Gallen.