Tödlicher Chemieunfall in Washington: Tankexplosion mit zahlreichen Vermissten

Ein 3,4‑Million‑Liter‑Tank mit ätzender Weißlauge zerbrach auf einem Werksgelände in Washington, wobei mindestens zwei Menschen starben, neun vermisst bleiben und mehrere weitere verletzt wurden. Die Rettungskräfte konzentrieren sich nun auf Bergung und Dekontamination.

Ein verheerender Chemieunfall ereignete sich am Dienstag auf dem Betriebsgelände einer Verpackungsfirma im US-Bundesstaat Washington , bei dem ein riesiger Tank mit etwa 3,4 Millionen Litern Weißlauge zerbrach.

Der dramatische Vorfall führte sofort zu einer massiven Freisetzung von ätzender Chemikalie, die das gesamte Areal in ein tödliches Giftfeld verwandelte. Einsatzkräfte wurden innerhalb kürzester Zeit alarmiert und kämpften zunächst mit den Flammen, die durch das auslaufende Mittel ausgelöst wurden, und anschließend mit der Aufgabe, die Einsatzstelle zu sichern. Die strukturelle Instabilität des beschädigten Tanks erschwerte die Rettungsarbeiten erheblich, weil das Metallgerüst zu jeder Sekunde einstürzen konnte.

Laut dem örtlichen Feuerwehrchef Scott Goldstein war die Priorität inzwischen nicht mehr, Überlebende zu retten, sondern bereits gefundene Leichname zu bergen und die verbliebenen Opfer zu dekontaminieren, bevor sie den Gerichtsmedizinern übergeben werden. Bisher sind zwei Todesopfer zweifelsfrei bestätigt worden, während neun weitere Personen nach dem Einsturz des Tanks noch als vermisst gelten. Sieben Angestellte, die bei dem Unglück verletzt wurden, befinden sich derzeit in verschiedenen Krankenhäusern, wo sie wegen Verätzungen und Atemwegsverletzungen behandelt werden.

Ein Feuerwehrmann, der an den Rettungsmaßnahmen beteiligt war, konnte das Unglück ohne eigene Verletzungen überstehen und kehrte bereits nach Hause zurück. Der Gouverneur von Washington, Bob Ferguson, warnte in einer öffentlichen Erklärung, dass dieses Ereignis möglicherweise die tödlichste industrielle Katastrophe in der modernen Geschichte des Bundesstaates darstellt. Er betonte, dass die Behörden alles daran setzen, die Familien der Vermissten schnellstmöglich zu informieren und gleichzeitig die Umweltbelastung durch die ausgelaufene Chemikalie zu minimieren.

Die Behörden stehen vor einer Reihe komplexer Herausforderungen: Neben der Bergung und Identifizierung der Opfer müssen die Einsatzkräfte die kontaminierte Fläche dekontaminieren, um weitere gesundheitliche Schäden für Anwohner und Einsatzpersonal zu verhindern. Die Räumungsarbeiten werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen, da Spezialteams für den Umgang mit gefährlichen Stoffen eingesetzt werden müssen. Der Gerichtsmediziner wird die geborgenen Leichname nach Abschluss der Dekontaminationsprozesse untersuchen, um die genauen Todesursachen zu ermitteln.

Gleichzeitig prüfen Umweltschutzbehörden die langfristigen Folgen der Weißlauge-Entsorgung für Boden und Gewässer in der Umgebung des Werks. Die Öffentlichkeit wurde aufgerufen, das betroffene Gebiet zu meiden und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen, bis die Gefahr vollständig gebannt ist





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chemieunfall Washington Industriekatastrophe Weißelauge Vermisste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tote bei Unglück auf Verpackungsfirmengelände im US-Bundesstaat WashingtonBei einem Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA sind nach Behördenangaben Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Anzahl der Todesopfer und Verletzten wurde nicht genannt. Einsatzkräfte seien am Dienstagmorgen zu der Firma in der Kleinstadt Longview gefahren, nachdem dort ein Tank beschädigt worden sei. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung gehe derzeit nicht aus. Die Firma stellt Kartons für Flüssigkeiten her.

Read more »

Tote und Verletzte bei Chemieunfall in Verpackungsfirma in LongviewBei einem Chemieunfall in Longview, Washington, gibt es Tote und Verletzte. Zehn Personen wurden abtransportiert, darunter ein Feuerwehrmann. Die genaue Anzahl der Todesopfer ist noch unklar.

Read more »

Tödlicher Streit um Angelzubehör in Frankreich: Jugendliche gestehen Mord an ElfjährigemZwei Jugendliche haben in Rennes gestanden, einen elfjährigen Jungen getötet zu haben. Motiv war offenbar ein Streit um Angelköder im Wert von wenigen Dutzend Euro. Das Kind wurde stranguliert.

Read more »

Tödlicher Verkehrsunfall in Dinslaken: Kind stirbt nach Kollision mit AutoIn Dinslaken kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto eine Schülergruppe auf Fahrrädern erfasste. Ein zwölfjähriges Kind verstarb, zwei weitere wurden verletzt, darunter die Autofahrerin. Die Unfallursache wird untersucht.

Read more »