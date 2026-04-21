Tödliche Schüsse in der Ruinenstadt Teotihuacan erschüttern Mexiko

Kurz vor der Fussball-WM ereignete sich in der historischen Stätte Teotihuacan ein Schusswaffenangriff. Eine kanadische Touristin starb, 13 weitere Personen wurden verletzt. Der Täter beging anschliessend Suizid.

Ein erschütternder Zwischenfall hat die historische Stätte von Teotihuacan , eine der bedeutendsten archäologischen Attraktionen Mexiko s, in Angst und Schrecken versetzt. Am 20. April 2026, nur wenige Wochen vor dem offiziellen Anpfiff der gemeinsam ausgetragenen Fussball-Weltmeisterschaft, eröffnete ein bewaffneter Angreifer das Feuer auf zahlreiche Touristen, die sich auf dem Gelände der berühmten Sonnen- und Mondpyramiden aufhielten.

Laut offiziellen Berichten der mexikanischen Sicherheitsbehörden kam dabei eine kanadische Staatsbürgerin ums Leben. Nach der verheerenden Tat richtete der Täter die Waffe gegen sich selbst und nahm sich das Leben. Das Motiv hinter diesem Akt bleibt bisher völlig unklar, was unter der internationalen Gemeinschaft und den lokalen Behörden für grosse Ratlosigkeit sorgt. Rettungskräfte und Forensiker waren stundenlang im Einsatz, um die Tatorte zu sichern und die zahlreichen Opfer zu versorgen. Die Bilanz des Angriffs ist verheerend: Mindestens 13 weitere ausländische Besucher, die aus verschiedenen Teilen der Welt angereist waren, wurden zum Teil schwer verletzt. Unter den Opfern befinden sich Staatsbürger aus Kolumbien, Kanada, Russland, Brasilien und den USA. Besonders tragisch ist die Tatsache, dass unter den Verletzten auch Kinder sind, darunter ein sechsjähriger Junge aus Kolumbien sowie eine 13-jährige Brasilianerin. Während einige Opfer direkte Schussverletzungen erlitten, zogen sich andere bei der panikartigen Flucht vor dem Schützen schwere Verletzungen durch Stürze zu. Präsidentin Claudia Sheinbaum reagierte umgehend auf den Vorfall und betonte auf der Plattform X, dass der Schmerz über das Geschehene das ganze Land tief treffe. Die Regierung steht in engem Austausch mit den jeweiligen Botschaften, um den betroffenen Familien in dieser schweren Zeit beizustehen. Teotihuacan ist weltweit für seine monumentalen Bauwerke wie die Sonnenpyramide, die Mondpyramide und den Tempel der gefiederten Schlange bekannt. Die Anlage, die im 5. und 6. Jahrhundert das pulsierende Zentrum Mesoamerikas darstellte, gehört seit 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe und gilt als ein Symbol für das kulturelle Erbe Mexikos. Dass sich ausgerechnet hier, an einem Ort der Geschichte und des Friedens, eine solche Tat ereignete, sorgt für Bestürzung. In den sozialen Medien kursieren Videoaufnahmen, die den Täter zeigen, wie er von der Mondpyramide aus gezielt Schüsse in die Menschenmenge abgibt. Dieser Vorfall wirft nun einen dunklen Schatten auf die anstehende Fussball-Weltmeisterschaft. Die Behörden stehen vor der enormen Herausforderung, das Vertrauen der internationalen Reisenden zurückzugewinnen und die Sicherheitsvorkehrungen in den stark frequentierten Touristengebieten drastisch zu verschärfen, um derartige Tragödien in Zukunft zu verhindern





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