Tödliche Messerattacke in Birr: 36-jährige Frau verstirbt nach Stichverletzungen, Ehemann festgenommen

In einer Wohnung in Birr AG kam es am Mittwochnachmittag zu einer tödlichen Messerattacke. Eine 36-jährige Philippinin erlag noch am Tatort ihren schweren Stichverletzungen. Ihr 44-jähriger Schweizer Ehemann wurde als mutmasslicher Täter festgenommen. Die Ermittlungen zu den Tatumständen und dem möglichen Motiv laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Tatort war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wohnquartier Wyde in Birr , wie die Aargau er Kantonspolizei am Mittwochabend mitteilt. Aufgrund der Meldung, die kurz vor 14 Uhr bei der Notrufzentrale einging, rückten mehrere Polizeipatrouillen an.

Minuten später war die erste in der Wohnung und stiess dort auf eine stark blutende Frau, die Stichwunden aufwies und nicht mehr ansprechbar war. Bis die alarmierte Ambulanz eintraf, führten die Polizisten erste Reanimationsmassnahmen durch. Der Rettungsdienst setzte diese fort, doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Die 36-jährige Philippinin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Ebenfalls in der Wohnung traf die Polizei auf den Ehemann als mutmasslichen Täter. Der 44-jährige Schweizer liess sich widerstandslos festnehmen. Die Tatumstände sowie das Motiv sind derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach führt eine Strafuntersuchung





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Birr Messerattacke Tötungsdelikt Ehemann Festnahme Aargau Strafuntersuchung Staatsanwaltschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Birr AG: Tötungsdelikt in Wohnsiedlung: Polizei mit Grossaufgebot vor OrtIn Birr ist es am Mittwoch zu einem Tötungsdelikt im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gekommen. Der Bereich ist grössflächig abgesperrt.

Read more »

Birr AG: Mann tötet seine Frau – Kinder bekommen alles mitIn Birr hat sich am Mittwoch Schreckliches ereignet. Ein Mann hat seine Ehefrau getötet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Read more »

Frau in Birr AG getötet - Ehemann als mutmasslicher Täter festgenommenIn einer Wohnsiedlung in Birr AG wurde eine 36-jährige Frau getötet. Der mutmassliche Täter, ihr 44-jähriger Ehemann, wurde festgenommen. Die Tat geschah im Rahmen häuslicher Gewalt, mehrere Kinder waren anwesend. Die动机 sind noch unklar.

Read more »

Birr AG: Frau in Wohnung tödlich verletzt – Ehemann festgenommenEine Frau wurde am Mittwochnachmittag in Birr AG Opfer eines Tötungsdeliktes. Die Polizei nahm ihren Ehemann unter dringendem Tatverdacht fest.

Read more »