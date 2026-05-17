Tödliche Kuh-Attacke in Weidegebiet

Eine 67-jährige Frau wurde von einer Herde von Kühen auf einer Weide angegriffen und tödlich verletzt, während ihr Ehemann schwer verletzt wurde.

Das Wandern im Weidegebiet kann gefährlich sein. Immer wieder kommt es vor, dass Kühe aggressiv reagieren. Diesmal verlief der Angriff einer ganzen Herde für eine 67-Jährige tödlich.

Im österreichischen Osttirol hat eine 'mittlere zweistellige Zahl' an Kühen ein Ehepaar angegriffen. Eine 67-jährige Frau kam dabei ums Leben, ihr 65-jähriger Ehemann wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. In Österreich ist es erneut zu einer tödlichen Kuh-Attacke auf eine Wanderin gekommen. Eine 67-Jährige sei von einer 'mittleren zweistelligen Zahl' an Kühen auf einer Weide angegriffen und dabei tödlich verletzt worden, berichtete die Polizei.

Bei der Kuh-Attacke in der Region Lienz in Osttirol wurde der 65-jährige Ehemann des Opfers laut Behörden schwer verletzt. Der Grund für das aggressive Verhalten der Tiere sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen spielte diesmal ein Hund als Begleiter des Ehepaars aus Österreich keine Rolle. Auf das Herannahen von Hunden reagieren Kühe, zumal wenn sie ihre Jungtiere beschützen wollen, manchmal mit einer Attacke auf den Vierbeiner.

Angesichts solcher Vorfälle raten Behörden und Bauern immer wieder zur Vorsicht. Zuletzt war ein 85-Jähriger nach einer Kuh-Attacke gestorben. Er war im September 2025 mit seiner Frau und einem Hund unterwegs, als er in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen wurde





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Safety Tod Kuh-Attacke Weidegebiet Osttirol Hund Augenlaufen Unklarheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zürcher Langstrasse: Frau (29) nach Angriff schwer verletztBei einer Auseinandersetzung an der Langstrasse wurde eine 29-jährige Frau schwer im Gesicht verletzt. Ein 20-jähriger Mann wurde festgenommen.

Read more »

Man fährt in Modena mit Auto in Gruppe von Fußgängern ein, zwei Opfer verlieren Beine, eine deutsche Touristin verletztEin Mann hat in Modena, eine norditalianische Stadt, mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Dabei wurden acht Menschen verletzt. Zwei Opfer mussten die unteren Gliedmassen amputieren. Eine weitere schwer verletzte Person stammt aus Polen. Der mutmassliche Täter heißt Salim El Koudri. Er wurde festgenommen und seine Wohnung wurde durchsucht. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Auch eine deutsche Touristin ist unter den Verletzten nach der Auto-Attacke in Modena.

Read more »

Todale Kuh-Attacke in Österreich: Frau stirbt bei WeideangriffEin Ehepaar wurde in Lienz von mehreren Dutzend Kühen angegriffen und dabei tödlich verletzt. Der Ehemann wurde schwer verletzt. Der Grund für das aggressive Verhalten der Tiere ist unklar.

Read more »

Vorfall in Osttirol: Kuhherde greift Ehepaar auf Weide an – Frau stirbt bei AttackeIn Lienz haben mehrere Dutzend Kühe eine 67-jährige Wanderin tödlich verletzt. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt – der Grund für das aggressive Verhalten der Tiere ist noch unklar.

Read more »