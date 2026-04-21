Tödliche Gefahr auf dem Teller: Tox Info Suisse warnt vor unzureichend gekochten Morcheln

Neun schwere Vergiftungsfälle und zwei Todesopfer in zehn Jahren: Experten warnen vor lebensgefährlichen Risiken durch falsch zubereitete Morcheln und betonen die Notwendigkeit einer Garzeit von mindestens 20 Minuten.

Das renommierte Beratungszentrum Tox Info Suisse schlägt Alarm: Der Verzehr von Morcheln , die als kulinarische Delikatesse geschätzt werden, kann lebensgefährliche Folgen haben, wenn sie nicht korrekt zubereitet werden. In einer aktuellen Mitteilung warnt die Institution vor den unterschätzten Risiken dieser Pilzgattung. In den vergangenen zehn Jahren wurden schweizweit insgesamt neun schwere Vergiftungsfälle dokumentiert, von denen zwei einen tödlichen Verlauf nahmen.

Besonders beunruhigend ist die jüngste Entwicklung, da allein vier dieser neun Fälle innerhalb der letzten zwölf Monate auftraten. Diese Häufung wirft drängende Fragen über die Ursachen und die notwendige Aufklärung der Bevölkerung auf. Die medizinischen Experten stehen derzeit vor einem Rätsel, was den genauen Auslöser der schweren Symptome betrifft. Es wird intensiv darüber debattiert, ob ein bisher unbekanntes Toxin in den Pilzen selbst enthalten ist, ob es sich um eine bakterielle Kontamination handelt oder ob individuelle körperliche Unverträglichkeiten die drastischen Reaktionen hervorrufen. Bisher galt die allgemeine Lehrmeinung, dass Morcheln lediglich leichte bis mittelschwere Magen-Darm-Beschwerden verursachen können. Doch die Realität der letzten Jahre zeichnet ein deutlich gefährlicheres Bild. Um das Risiko zu minimieren, hat Tox Info Suisse in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane eine dringende Warnung herausgegeben: Morcheln dürfen keinesfalls roh oder nur kurz erhitzt verzehrt werden. Eine Garzeit von mindestens 20 Minuten ist zwingend erforderlich, um potenzielle Giftstoffe zu neutralisieren. Das Gefahrenpotenzial beschränkt sich dabei nicht nur auf frische Ware. Auch getrocknete oder tiefgefrorene Morcheln, die häufig in der gehobenen Küche verwendet werden, erfordern die gleiche Sorgfalt. Es ist ein gefährlicher Irrtum zu glauben, dass das reine Einweichen der getrockneten Pilze ausreicht, um sie bedenkenlos in Risottos oder Saucen zu verarbeiten. Diese Produkte müssen ebenfalls vollständig gegart werden. Problematisch ist zudem, dass viele herkömmliche Rezepte in Kochbüchern oder online oft falsche Zubereitungshinweise enthalten, die das Gesundheitsrisiko eher begünstigen als verhindern. Sowohl das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen als auch führende Experten raten daher dazu, Morcheln nur in moderaten Mengen von unter 100 Gramm pro Person zu konsumieren. Während die meisten dokumentierten schweren Fälle in Verbindung mit Zuchtmorcheln aus Asien standen, mahnen Experten wie Birgit Krueger zur generellen Vorsicht. Da man sich auf Herkunftsangaben nicht immer verlassen kann, ist die konsequente thermische Behandlung die sicherste Präventionsmaßnahme. Bei auftretenden Symptomen nach dem Verzehr sollte umgehend die Notrufnummer 145 kontaktiert werden





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