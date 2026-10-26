Tödliche Auseinandersetzung nach Konzert in Tuggen - Verdächtiger in Haft

Nach einem Konzert der Band "Krawallbrüder" in Tuggen kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Deutscher wurde getötet, der mutmassliche Täter, ein 42-jähriger Schweizer, sitzt in Untersuchungshaft. Der Streit soll durch den Hitler-Gruss ausgelöst worden sein und das Eventlokal ist bekannt für seine Anziehungskraft auf rechtsextreme Kreise.

Harte Gitarrenriffs und eine Menschenmenge, die die Liedtexte der deutschen Band "Krawallbrüder" mitgrölt: Die Aufnahmen stammen von einem Konzert in Tuggen im Kanton Schwyz vor einer Woche.

Im Anschluss gab es eine Auseinandersetzung, bei der eine Person ums Leben kam. Laut dem "Sonntagsblick" handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen. Der mutmassliche Täter, ein 42-jähriger Schweizer, soll seit Jahren bei "Blood and Honour" aktiv sein und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Streit eskalierte demnach an der Afterparty, ausgelöst durch den Hitler-Gruss, so Staatsanwalt Christian Wyss.

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Im Dorf Tuggen zeigt man sich zurückhaltend, bestätigt aber, dass das Lokal "The Bandits" Anziehungspunkt für Rechtsextreme ist. Die Betreiber betonen ihre Neutralität und Distanzierung von Gewalt. Vieles deutet auf ein Tötungsdelikt durch rechtsextreme Gewalt, was eine neue, schwerwiegende Dimension für die Schweiz darstellen würde.