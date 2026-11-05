Todesstrafen in Kalifornien: Newsom will Urteile umwandeln

Gouverneur Newsom will Todesstrafen in Kalifornien in lebenslange Haft ohne Begnadigung umwandeln und begründet dies moralisch.

Der kalifornische Gouverneur Newsom will die Todesstrafen im Bundesstaat Kalifornien in lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Begnadigung umwandeln. Nach seiner Darstellung ist es moralisch falsch, wenn der Staat Menschen tötet. Der Schritt sei aus der Überzeugung heraus gewählt, dass staatlich sanktionierte Tötungen nicht mit kalifornischen Werten vereinbar sind.

Newsom begründet die Entscheidung zudem damit, dass die Todesstrafe die Grundfesten des Rechtssystems unterminiere. Die Initiative betrifft damit einen Bundesstaat, der mehr zum Tode Verurteilte hat als jeder andere Bundesstaat der USA.

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Umwandlung der Todesstrafen und ihre rechtlichen Grundlagen

Die Umwandlung der Todesurteile in lebenslange Haft ohne Begnadigung wird nicht in allen Fällen direkt wirksam. In einigen Fällen muss das Oberste Gericht des Bundesstaates Kalifornien über die Umwandlungen entscheiden.

Diese Prüfung ist nach kalifornischer Rechtslage in Fällen mit mehr als einer Verurteilung unerlässlich. Erst danach lässt sich klären, welche Verurteilten künftig nicht mehr hingerichtet werden können.

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Die letzte Hinrichtung in Kalifornien wurde vor 20 Jahren vollstreckt. Seit 2006 hat es somit im Bundesstaat keine Vollstreckung mehr gegeben, obwohl die Zahl der zum Tode Verurteilten weiterhin hoch ist.

Stimmen aus Politik und anderen Bundesstaaten

Gouverneur Newsom stützt seine Position auf eine grundsätzliche moralische Bewertung. Aus seiner Sicht ist die staatliche Tötung von Menschen nicht zu rechtfertigen, unabhängig von der Schwere der begangenen Taten.

Auch andere Bundesstaaten haben in den vergangenen Jahren bereits Todesstrafen in lebenslange Haft umgewandelt. Der Schritt in Kalifornien steht damit in einer Reihe ähnlicher Entscheidungen in den USA.

Auf Bundesebene ordnete der damalige Präsident Joe Biden im Jahr 2024 die Umwandlung für einen Grossteil der dort zum Tode Verurteilten an. Dieser Schritt setzte für die Debatte über die Todesstrafe in den USA einen wichtigen Bezugspunkt.

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Folgen für Verurteilte und Newsoms politische Zukunft

Für die betroffenen Verurteilten bedeutet die Umwandlung, dass ihnen keine Hinrichtung mehr droht, sondern lebenslange Haft ohne Begnadigungsmöglichkeit. Ob und wann die Umwandlung für den jeweiligen Fall wirksam wird, hängt in mehreren Fällen vom Obersten Gericht des Bundesstaates ab.

Newsom selbst kann nicht für eine weitere Amtszeit als Gouverneur Kaliforniens antreten. Er verlässt den Posten im Januar. Newsom gilt zugleich als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028.

Die Entscheidung gilt damit auch als Teil der politischen Positionierung eines Politikers, der über das Amt in Kalifornien hinaus wahrgenommen wird. Wie sich die Umwandlungen konkret auswirken, dürfte sich in den kommenden Verfahren vor dem Obersten Gericht des Bundesstaates zeigen.