Am Sonntag, den 22. November 2026, wurde eine Frau leblos aus der Aare in Bern geborgen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb die Betroffene im Spital. Die Kantonsbehörden ermitteln.

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag, den 22. November 2026, einen schwerwiegenden Notfall gemeldet, bei dem das Leben einer Frau im Rheinarm Aare erlosch. Kurz nach 9:10 Uhr ging bei den Behörden in Bern der Alarm ein, dass eine weibliche Person reglos im Wasser treibe. Die Einsatzkräfte reisten unverzüglich an, um die Lage zu klären und der Person Hilfe zuteilwerden zu lassen.

Die Bergung der Frau erfolgte in unmittelbarer Nähe des bekannten Berner Wahrzeichens Blutturm. Eine Drittperson hatte die Notlage erkannt und mit den sofort eingetroffenen Rettungskräften zusammengefasst. Gemeinsam gelang es den Helfern, die leblose Frau aus dem Strom zu ziehen. Dieser schnelle Eingriff war entscheidend für die folgenden medizinischen Maßnahmen, die direkt am Tatort einsetzten.

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Ablauf der Rettung und medizinische Versorgung

Sobald die Frau aus dem Wasser geborgen war, begannen die Einsatzkräfte unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen. Ein Ambulanzteam übernahm die medizinische Versorgung vor Ort und setzte die Wiederbelebung fort, um die Vitalfunktionen der Betroffenen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Trotz der professionellen und sofortigen Interventionen blieb der medizinische Erfolg aus.

Die Frau wurde daraufhin in ein nahegelegenes Spital transportiert, wo die Bemühungen fortgesetzt wurden. Kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus verstarb die Betroffene trotz aller Reanimationsversuche. Die formelle Identifikation der Leiche steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Die zuständigen Behörden gehen davon aus, dass die Frau bereits vor der Bergung oder kurz darauf ihren Verletzungen erlag.

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Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland

Zur Aufklärung der genauen Umstände dieses Vorfalls wird die Kantonspolizei Bern die Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland führen. Es gilt zu klären, wie die Frau in den Fluss gelangte und ob fremdverschuldete oder natürliche Ursachen vorliegen. Die Staatsanwaltschaft prüft alle Spuren und wird die Identität der Toten schnellstmöglich feststellen, um die Angehörigen zu informieren und den rechtlichen Rahmen für die weiteren Schritte zu schaffen.

Die Behörden betonen, dass solche Vorfälle immer mit großer Sorgfalt behandelt werden. Da die Identifikation noch aussteht, sind die genauen Personalien der verstorbenen Frau nicht öffentlich bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland laufen weiterhin auf Hochtouren, um alle relevanten Fakten zu dokumentieren und den Hergang wissenschaftlich sowie polizeilich zu rekonstruieren.

Warnung der Lebensrettungs-Gesellschaft vor Eigenmächtigkeit

Im Anschluss an den tragischen Vorfall weist die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft explizit auf die Gefahren hin, die bei solchen Rettungsversuchen bestehen. Die Gesellschaft empfiehlt dringend, bei der Entdeckung einer Person in Notlage zuerst weitere professionelle Hilfe zu alarmieren. Der Selbstschutz der Rettenden hat dabei oberste Priorität, da auch Helfer in Bedrangt geraten können.

Faktoren wie Strömung, Wassertemperatur und der körperliche Zustand der betroffenen Person bestimmen maßgeblich, welche Hilfsmaßnahmen überhaupt möglich sind. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft rät dazu, die Rettung möglichst vom sicheren Ufer aus durchzuführen. Direkte Wasserkontakte sollten vermieden werden, um beide Leben zu schützen.

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Je nach Situation sind Zurufe, das Hineinreichen eines Gegenstands oder das Werfen eines Rettungsringes sowie eines Wurfsacks die sichersten Methoden. Die sicherste Rettung ist grundsätzlich diejenige, bei der der Helfer nicht selbst ins Wasser muss. Dieses Prinzip soll verhindern, dass aus einer einzelnen Notlage eine zweite Katastrophe mit mehreren Opfern entsteht. Die Behörden hoffen, dass diese Erfahrungen aus dem Vorfall am Blutturm dazu beitragen, künftige Unglücke zu verhindern.