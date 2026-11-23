Am 23. November 2026 verzeichnen Schweizer Behörden mehrere schwere Vorfälle: ein Toter in Bern, ein Fund in Malters, Unfälle in Schänis und eine Rettung am Schilthorn.

Am 23. November 2026 verzeichnete der Schweizer Sicherheitsapparat mehrere schwere Einsätze mit tödlichem Ausgang und Notfalloperationen. Von Malters über Bern bis zum Schilthorn waren Polizei, Rettungsdienste und die Rega konfrontiert. Die Meldungen umfassen einen Gewaltdelikten-Verdacht, einen Todesfall im Fluss und schwere Verletzungen bei Verkehrsunfällen.

Tathergang im Fall Malters und Festnahme

Die Ermittlungen zur Identität des Opfers und zum genauen Hergang konzentrieren sich auf den Fall aus Malters. Der 56-jährige Mann war seit dem 18. Juni 2026 vermisst. Nach mehreren grossen Suchaktionen im Gebiet Buggenringen wurde er tot aufgefunden. Die Luzerner Polizei geht aktuell von einem Gewaltdelikt aus.

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Im Zuge dieser Ermittlungen hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert. Dieser Mann wurde bereits im September 2026 im Ausland festgenommen. Er befindet sich derzeit in Auslieferungshaft. Die Behörden planen, den Mann an die Schweiz auszuliefern und dort zu befragen. Für den Tatverdächtigen gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Tod nach Bergung aus der Aare in Bern

Am Sonntagmorgen meldete eine Drittperson der Kantonspolizei Bern, dass eine Frau reglos im Wasser der Aare treibe. Die unmittelbar eingetroffenen Einsatzkräfte bargen die Frau auf Höhe des Blutturms aus dem Fluss. Sofort begannen die Rettungskräfte mit laufenden Reanimationsmassnahmen.

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Die Frau wurde mit einer Ambulanz ins Spital transportiert. Dort verstarb sie kurze Zeit später trotz der medizinischen Bemühungen. Die formelle Identifikation stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Die Polizei klärt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die genauen Umstände des Vorfalls.

Schwere Verletzungen nach Zusammenstössen

Am Montagmorgen ereigneten sich in Schänis und Egerkingen zwei separate Verkehrsunfälle mit Fussgängern. In Schänis kollidierte eine 54-jährige Autofahrerin mit einer 48-jährigen Frau. Die Fussgängerin wollte die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren. Sie wurde schwer verletzt und flog anschliessend mit der Rega ins Spital.

Gleichzeitig auf der Bahnhofstrasse in Egerkingen wurden zwei Schülerinnen von einem Lieferwagen erfasst. Der Lenker war zuvor von der Bleumattstrasse in die Bahnhofstrasse eingebogen. Beide Schülerinnen wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Kontrolle ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Solothurn untersucht den genauen Unfallhergang.

Anspruchsvolle Rettung am Schilthorn

Am Schilthorn in Bern musste die Rega eine technisch anspruchsvolle Rettung durchführen. Ein Gleitschirmflieger löste am Samstagnachmittag beim Startmanöver auf der Nordseite eine Schneebrettlawine aus. Der Pilot rutschte rund 20 Meter den steilen Hang hinunter und blieb zwischen Felsen auf 2898 Metern Höhe hängen.

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Die Rega-Crew der Basis Sion führte gemeinsam mit einem Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz eine Direktrettung durch. Im exponierten Gelände kam die Rettungswinde zum Einsatz. Der Gleitschirmflieger blieb unverletzt und wurde anschliessend sicher ins Tal geflogen. Diese fünf Fälle zeigen die grosse Spannweite der Schweizer Blaulichteinsätze an diesem Tag.