Der 29-Jährige Antoine de Massy, Enkel des Fürsten und Cousin von Albert II., wurde in einer Grünanlage nahe der Villa Sauber gefunden. Foto‑Fische und ein ukrainischer Mieter in Monaco, handelt von einem möglichen Zyklus.

Am sonntagnachmittäg widererfuhr die Presse in Monaco, dass Antoine de Massy, ein 29-jähriger Großcousin von Fürst Albert II. , am frühen Standort einer Grünanlage in der Nähe der Villa Sauber leblos aufgefunden wurde.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der junge Mann kurz vor seinem Tod als vermisst angegeben war, nachdem er zu einem gemeinsamen Mittagessen nicht erschienen war. Der Fundort liegt in unmittelbarer Nähe des bekanntesten Cafés Monacos - das Sass' Café - das tagsüber als beliebter Treffpunkt internationaler Besucher dient. Die frühere Presseberichterstattung aus Bild gibt an, dass de Massy in der Nacht zuvor an einer runden Feier im Sass' Café teilgenommen hat.

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Alkohol und unbekannte Spur nach Café

Laut den Beobachtungsdaten verließ er das Lokal etwa um drei Uhr morgens. In starkem Alkoholeinfluss war ein Begleiter gezwungen, ihn fast mit sich zu tragen. Dies führte die Ermittler zu der Annahme, dass der 29-Jährige möglicherweise auch nach dem Aufbruch abseits des Cafés unterwegs war, bevor er im Bereich der Grünanlage, nahe Villa Sauber, plötzlich und für die Behörden unvermutet leblos zu sein fand. Die Ermittlungen gehen derzeit in verschiedene Richtungen.

Auf Videoaufnahmen, die sowohl vom Sass' Café als auch von Nachbargebäuden stammen, wurde ein fremder Mann beobachtet, der sich in der Nähe von Antoine de Massy zeigte. Über das Gesicht konnte zwar nicht eindeutig identifiziert werden, jedoch deutet die Quelle nachgewiesen auf einen ukrainischen Staatsbürger hin, der in Monaco wohnt. Der Ermittlerbericht der zuständigen Staatsanwaltschaft beschreibt ihn als potenzielles Zeugenobjekt.

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Nach Inkaufnahme der Behörden bleibt jedoch unklar, ob der Mann vor oder nach dem Abend von de Massy zu ihm gestoßen ist. Die Frage der Intensität seiner Verbindung zählt ebenfalls zu den Ermittlungsfasen. Es müßte geklärt werden, ob die beiden ein wirtschaftliches oder persönliches Verhältnis pflegten, und ob der Zeuge im Moment des Todes wirklicher Einfluss auf das Geschehen hatte.

Mögliche Todesursachen und Hypothesen

Darüber hinaus wird noch immer geklärt, ob der in der Abendstunden fehlende Körper De Massys noch am Leben war, und welche äußerlichen Umstände zu einer unverzüglichen auflerbenden Komplikation führen konnten. Ein möglicher Unfall, eine plötzliche Kardiovaskulärer Erkrankung, oder sogar eine Beteiligung Dritter - die unterschiedlichen theoretischen Hypothesen werden entsprechend geprüft.

Die Staatsanwaltschaft betonte, dass sie sämtliche Vermutungen offen sieht: ob die Hinterbliebenenbefragung reine Falschinformationen enthält, ob die Person, die mit dem 29-Jährigen in Kontakt stand, ein Opfer, ein Täter oder ein Zeuge ist, bleibt noch zu bestimmen. Das Polizeigewahrsam des ukrainischen Mannes wurde am Montagabend auf weitere 24 Stunden verlängert. Der Verlust von Antoine de Massy schockiert das monegassische Fürstenhaus.

Reaktion des Fürstenhauses und Familie

Die Familie, die eng mit der Gräzine hat, sieht sich daher in einer öffentlichen Verantwortung konzentrierter Kontrollen und im Worst-Case des Zweifels an möglichen strafrechtlichen Ermittlungen. Die Reaktionen der monegassischen Chefente werden zwar bewusst in Bezug auf Verfahrensänderungen und die Gewalt von Abwesenheit sensitiv. Auch sind die friedlichere Nebenfrage zur familiären Zusammenarbeit zwischen den beiden Jungen. Als Brückenbauer ist der Fürst Albert II.

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, der nicht unangemessen betont. Akzeptanz des Konzepts des Gegensatzes eines erheblichen Verhaltens der Familie; wichtig für ein künftiges polis in den Palästil, Die Richtung, die der Fall für die Zukunft genommen wird, müssen sich aus einer sorgfältigen Analysen der Fakten, den Beweislages und der möglichen Waldnis installieren.