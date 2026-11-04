Tod von Jesus de Miguel: Strafmaße für Jesus Owono unklar

Der Tod von Teneriffa-Stürmer Jesus de Miguel erschüttert den Sport. Die möglichen Sanktionen für Gegenspieler Jesus Owono reichen von Spielsperren bis zu Geldstrafen. Details zur Rechtslage und den Reaktionen.

Die Sportwelt trauert derzeit um den 30-jährigen Stürmer Jesus de Miguel, der nach einem heftigen Zusammenprall auf dem Feld verstorben ist. Der tragische Vorfall ereignete sich auf Teneriffa, wo der spanische Fußballverband Rfef umgehend alle Cup-Spiele absagte. In sämtlichen Champions-League-Spielen am betroffenen Abend wurde zudem eine Trauerminute durchgeführt, um dem Opfer Reverenz zu erweisen. Fans und Sportler aus aller Welt drücken dem Verein und der Familie des verstorbenen Spielers ihre Anteilnahme aus.

Unklare Strafe für Jesus Owono

Ob und welche Strafe der Gegenspieler Jesus Owono für sein Foul erwarten wird, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Gemäß dem Reglement des spanischen Fußballverbands Rfef ist eine Sperrung für den Akteur möglich, die zwischen vier und zwölf Spielen liegen könnte. Das geltende Regelwerk sieht Artikel 102 vor, der jedoch explizit keine lebenslange Sperre für den Fall vorsieht. Die Entscheidung über die konkrete Distanzierung liegt somit bei den zuständigen Gremien des Verbandes.

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Mögliche strafrechtliche Konsequenzen

Neben den sportrechtlichen Maßnahmen könnten sich auch zivil- und strafrechtliche Konsequenzen für Jesus Owono ergeben. Ein Blick ins spanische Strafgesetzbuch lässt vermuten, dass eine Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung in der minder schweren Form drohen könnte. In diesem Szenario müsste der 47-fache Nationalspieler Äquatorialguineas mit einer finanziellen Belastung von drei bis zu 18 Monatsstrafen rechnen.

Ein solcher Strafprozess setzt jedoch eine vorausgehende Anzeige durch die geschädigte Person oder deren gesetzlichen Vertreter voraus. Es erscheint dennoch schwer vorstellbar, dass es zu einem derartigen Verfahren kommt, da die Kollision im direkten Kampf um den Ball stattfand. Sollte Owono jedoch wegen fahrlässiger Tötung durch schwere Fahrlässigkeit verurteilt werden, droht ihm theoretisch eine Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren, wobei die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios aktuell als gering eingeschätzt wird.

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Emotionale Reaktionen und Folgezeit

Der Vorfall hat bereits kurz nach dem Spiel für emotionale Szenen gesorgt. Jesus de Miguel soll auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert worden sein, doch in der Nacht auf Dienstag verschlechterte sich sein Zustand deutlich. Am Morgen darauf bestätigte sich die traurige Gewissheit: Der Spieler wurde abtransportiert und verstarb später im Spital. Die Nachricht hat die Gemeinschaft im spanischen Fußball tief bewegt und zu einer kollektiven Phase der Trauer geführt.

Jesus Owono leidet offenbar bereits jetzt stark unter den Geschehnissen. Berichten zufolge hat er sich direkt nach dem Vorfall immer wieder erkundigt, wie es dem verletzten Gegner geht. Die nächste Zeit wird zeigen, wie die Behörden und der Verband auf die Tragödie reagieren. Bis dahin steht die Aufarbeitung des Unfalls und die angemessene Würdigung von Jesus de Miguel im Mittelpunkt der Berichterstattung.