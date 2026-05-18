Tod in San Diego: Teenager erschossen drei Männer vor Moschee

Am Montagmittag in San Diego kam es zu einer tödlichen Schiesserei vor dem Islamic Center. Drei erwachsene Männer wurden erschossen, darunter auch ein Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung. Ein Landschaftsgärtner in der Nähe wurde ebenfalls beschossen, blieb aber unverletzt. Zwei mutmassliche Täter wurden tot in einem Fahrzeug gefunden, die Schützen waren 17 und 19 Jahre alt. Die Tat wurde als Hassverbrechen eingestuft.

Drei Tote vor einer Moschee in San Diego : Die beiden Teenager -Täter richten sich nach der Tat selbst. Zwei Teenager (17 und 19) erschossen vor einem Islamic Center drei erwachsene Männer.

Polizei und FBI ermitteln in San Diego wegen eines möglichen Hassverbrechens. In San Diego ist es am Montagmittag (Ortszeit) zu einer tödlichen Schiesserei vor dem Islamic Center gekommen. Drei erwachsene Männer wurden im Stadtteil Clairemont vor dem grössten muslimischen Zentrum der Region erschossen. Unter den Opfern ist auch ein Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung.

Ein Landschaftsgärtner in der Nähe wurde ebenfalls beschossen, blieb aber unverletzt.zwei Häuserblocks entfernt ein. Dort entdeckten die Einsatzkräfte zwei mutmassliche Täter tot in einem Fahrzeug. Beide hätten sich offenbar selbst gerichtet, sagte Polizeichef Scott Wahl. Die Schützen seien 17 und 19 Jahre alt gewesen.

Wahl sprach von einer äusserst chaotischen Szene und einem der eindrücklichsten Einsätze seiner 28-jährigen Laufbahn. Zwischen 50 und 100 Beamte waren vor Ort. Die Ermittler stufen die Tat vorläufig als Hassverbrechen ein, dasAuf dem Gelände der Moschee befindet sich auch die Al Rashid School. Die Kinder, die zum Tatzeitpunkt Unterricht hatten, blieben unverletzt und wurden zu einem Sammelpunkt für ihre Eltern gebracht.

Auch eine nahegelegene jüdische Schule wurde vorsorglich abgeriegelt. Das Islamic Center of San Diego ist mit über 5000 Mitgliedern das grösste muslimische Zentrum im County. Bürgermeister Todd Gloria sicherte der muslimischen Gemeinde Unterstützung zu und betonte, in San Diego habe es nie einen Hassdelikt gegeben, der die Sicherheit gefährdet hätte





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