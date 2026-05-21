Die Titlis-Bergbahnen haben aufgrund des Nahostkonflikts eine Gewinnwarnung ausgegeben. Neben fehlenden Gästen belasteten auch weitere Faktoren das Geschäft. Trotz eines guten Starts mit «erfreulicher Nachfrage und Schneeverhältnissen» habe der Nahostkonflikt das Geschäft zunehmend beeinträchtigt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Die Zahl der Gäste aus Asien, dem Mittleren Osten und Indien sei rückläufig. Zusätzlich belasteten ein Gondelabsturz im März sowie ein Felsabsturz im April die Wahrnehmung des Unternehmens, auch wenn der Betrieb dank Ersatzlinien aufrechterhalten werden konnte. Insgesamt lag die Zahl der Ersteintritte per 30. April mit 631’041 um 3,2% unter dem Vorjahreswert, wie die Bergbahnen schreiben.Das internationale Umfeld bleibe zudem herausfordernd: Höhere Flugpreise, vereinzelt eingeschränkte Flugverbindungen sowie der starke Schweizer Franken und Euro dämpften die Nachfrage aus Übersee. Daher erwartet das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2026 eine Ergebnisbelastung. Die mittelfristig bis ins Jahr 2035 ausgelegten Finanzziele blieben bestehen, dürften aber 2026 «nicht allesamt erreichbar sein». Erste positive Marktimpulse seien zwar erkennbar, diese könnten die externen Einflüsse derzeit aber nicht vollständig ausgleichen. Positiv hebt das Unternehmen das «Projekt Titlis» hervor. Dieses verlaufe planmässig. Der neue «Titlis Tower» werde wie geplant Ende Mai eröffnet und soll verstärkt Gäste aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) anziehen, um Rückgänge aus Asien und Indien teilweise zu kompensieren.

Die Titlis-Bergbahnen haben aufgrund des Nahostkonflikt s eine Gewinnwarnung ausgegeben. Neben fehlenden Gäste n belasteten auch weitere Faktoren das Geschäft. Trotz eines guten Starts mit «erfreulicher Nachfrage und Schneeverhältnissen» habe der Nahostkonflikt das Geschäft zunehmend beeinträchtigt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Die Zahl der Gäste aus Asien, dem Mittleren Osten und Indien sei rückläufig. Zusätzlich belasteten ein Gondelabsturz im März sowie ein Felsabsturz im April die Wahrnehmung des Unternehmens, auch wenn der Betrieb dank Ersatzlinien aufrechterhalten werden konnte. Insgesamt lag die Zahl der Ersteintritte per 30. April mit 631’041 um 3,2% unter dem Vorjahreswert, wie die Bergbahnen schreiben.

Das internationale Umfeld bleibe zudem herausfordernd: Höhere Flugpreise, vereinzelt eingeschränkte Flugverbindungen sowie der starke Schweizer Franken und Euro dämpften die Nachfrage aus Übersee. Daher erwartet das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2026 eine Ergebnisbelastung. Die mittelfristig bis ins Jahr 2035 ausgelegten Finanzziele blieben bestehen, dürften aber 2026 «nicht allesamt erreichbar sein». Erste positive Marktimpulse seien zwar erkennbar, diese könnten die externen Einflüsse derzeit aber nicht vollständig ausgleichen.

Positiv hebt das Unternehmen das «Projekt Titlis» hervor. Dieses verlaufe planmässig. Der neue «Titlis Tower» werde wie geplant Ende Mai eröffnet und soll verstärkt Gäste aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) anziehen, um Rückgänge aus Asien und Indien teilweise zu kompensieren





FuW_News / 🏆 4. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Titlis-Bergbahnen Nahostkonflikt Geschäftsergebnis Gäste Flugpreise Nachfrage Finanzziele Projekt Titlis Titlis Tower

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Stadtverwaltung wächst sechsmal schneller als die BevölkerungJedes Jahr wächst die Lohnliste der Stadt Luzern um über 100 Personen. Die Verwaltung sei immer noch schlank, findet der Stapi – doch die Mitte ärgert sich.

Read more »

Bundesrat will die AHV für die Zukunft machen - Frühpensionierungen reduzierteDer Bundesrat plant Maßnahmen, um die AHV in die Zukunft zu hieropeln und Frühpensionierungen zu reduzieren. Gleichzeitig soll das Arbeitsleben später im Leben verlängert werden, jedoch ohne das Rentenalter zu ändern.

Read more »

Titlis Bergbahnen erwarten Ergebnisbelastung durch Iran-KriegDie Titlis Bergbahnen haben aufgrund des Nahostkonflikts eine Gewinnwarnung ausgegeben. Neben fehlenden Gästen belasteten auch noch weitere Faktoren.

Read more »

AHV-Reform 'AHV 2030': Kritik, Probleme offen, Finanzierung offenDie AHV-Reform 'AHV 2030' weist Kritik auf, ihre Einzelheiten giaiht nicht unumstritten, und die Finanzierungsfrage ist offen bis jetzt. Der Bundesrat gibt keine genaue Zahl an, wie viel die reform die AHV-Finanzzen verbessern soll. Auch die Entscheidung, ob die Wirtschaft weiterhin gut laufen wird, und wie ihre Personalpolitik die Arbeit über das Rentenalter hinausmogelijkheden, ist offen. Ob die Finanzierung des 13. AHV-Rente wirklich gescheitert wird, ist noch offen. In der Vernehmlassung der AHV-Reform cloak Heard die Kritik bereits hart.

Read more »