Eine Zusammenfassung des Textes aus der Perspektive eines engagierten Journalisten, der mehrere interessante Ergebnisse der Umfrage führt.

39 Prozent der Stimmen gingen an Stephan Lichtsteiner als denjenigen, der am weitesten hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Spieler der abgelaufenen FCB-Saison ist jedoch nicht Xherdan Shaqiri – obwohl dieser mit 11 Toren und 10 Assists in der Liga der beste Skorer ist.

Darüber hinaus wurde Metinho mit 28 Prozent und Giacomo Koloto mit 7 Prozent als Spieler der Saison und der Mittelstürmer gewählt. Als bester Offensivspieler sind 38 Prozent der Befragten der Meinung, dass Bénie Traoré den Titel verdient, gefolgt von Philip Otele (Platz 2) und Giacomo Koloto (Platz 3).

Mitspieler Moritz Broschinski und Trainer Stephan Lichtsteiner schnitten jedoch deutlich stärker ab: 28 Prozent und 39 Prozent der Stimmen waren der Meinung, dass Moritz Broschinski und Stephan Lichtsteiner am weitesten hinter den Erwartungen zurückgingen. In der Umfrage gab es mehrere andere interessante Ergebnisse, zum Beispiel, dass die Sportverantwortlichen mit 19 Prozent der Stimmen auf Platz 3 rangieren und dass das Vermissen der europäischen Plätze mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen als den Trostpreis der Saison angesehen wird.

Als Highlight der Saison wird Giacomo Koloto gehandelt, der beste Mittelfeldspieler Metinho und der beste Defensivspieler Flavius Daniliuc. Die Umfrage wurde von mehr als zwei Dritteln der Stimmen gesehen, das Vermissen der europäischen Plätze von den meisten Zuschauern als der Trostpreis der Saison angesehen wird. Schliesslich wird als Highlight der Saison Giacomo Koloto gehandelt, der beste Mittelfeldspieler Metinho und der beste Defensivspieler Flavius Daniliuc





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