Tiny blue octopus discovered in the Galapagos Islands

A team of scientists discovered a tiny blue octopus in the Galapagos Islands, approximately the size of a golf ball. The expedition was conducted in 2015 using a remotely operated underwater vehicle (ROV) near Isla Darwin. The team filmed a small blue octopus on the ocean floor at a depth of 1773 meters. The video footage of the expedition captures the excitement of the scientists, who described the octopus as 'tiny' and 'blue'. During the expedition, two more specimens were observed, and a female individual was captured for further investigation. Janet Voight, an expert in cephalopods at the Field Museum in Chicago, recognized the uniqueness of the discovery. Voight stated, 'I had never seen anything like it before.' The team faced a challenge in describing the new species, as typical characteristics like mouthparts and organs were not visible without sacrificing the animal. To avoid this, Voight and Stephanie Smith, director of the CT Lab at the Field Museum, used high-resolution micro-computed tomography (CT) to create a 3D model of the octopus's internal organs and mouth, without harming the animal.

Inseln eine faszinierende Tierart entdeckt: einen winzigen blauen Oktopus . Das Tier, das nur etwa die Grösse eines Golfballs hat, wird im Fachjournal "Die Entdeckung" auf eine Tiefsee-Expedition mit einem Forschungsschiff im Jahr 2015 zurück.

Nahe der Isla Darwin im äussersten Nordwestens des Galápagos-Archipels steuerte die Besatzung einen ferngesteuerten Unterwasserroboter (ROV) über den Meeresboden. In einer Tiefe von rund 1773 Metern filmte die Kamera an einem Unterwasserberg den kleinen Kraken. Videoaufzeichnungen der Mission dokumentieren die Begeisterung der Wissenschaftler: "Er ist winzig" und "Er ist blau", hielten sie ihre ersten Eindrücke fest. Während der Expedition wurden zwei weitere Exemplare beobachtet, ein weibliches Individuum wurde für Untersuchungen eingefangen.

Janet Voight, Expertin für Tintenfische am Field Museum in Chicago und Hauptautorin der Studie, erkannte sofort die Besonderheit des Fundes.

"Ich hatte so etwas noch nie gesehen", sagte sie. Die Oktopusse haben kurze, rund drei bis vier Zentimeter lange Ärmchen mit jeweils etwa 30 Saugnäpfen. Da das Team nur ein Tier der neuen Art gefangen hatte, stand es vor einer wissenschaftlichen Herausforderung. Für eine klassische Artbeschreibung müssen normalerweise typische Merkmale wie Mundwerkzeuge und Organe untersucht und beschrieben werden, was das Aufschneiden des Tieres erfordert hätte.

Um das Tier nicht zu töten, nutzten Voight und Stephanie Smith, Leiterin des CT-Labors am Field Museum, hochauflösende Mikro-Computertomographie (CT). Durch diese Methode wurden tausende Röntgen-Schnittbilder digital zu einem präzisen 3D-Modell zusammengesetzt. So konnten feinste Details der inneren Organe und des Mundes sichtbar gemacht werden, ohne dem Weichtier zu schaden





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