Tintoretto-Gemälde auf Rom Airport ab 2024 ausgestellt

Das Meisterwerk Mariä Himmelfahrt von Tintoretto ist ab 2024 im Terminal 1 von Rom Fiumicino zu sehen. Die Ausstellung läuft bis Juli 2027.

Das bedeutende Renaissancewerk Mariä Himmelfahrt des italienischen Malers Tintoretto bereichert nun das kulturelle Ambiente des Flughafens Rom Fiumicino. Im Abflugbereich des Terminals 1 ist das Gemälde seit dem 12. September 2024 öffentlich zugänglich und bietet Reisenden die einzigartige Möglichkeit, ein Meisterwerk der Kunstgeschichte kennenzulernen.

Detaillierte Ausstellungsinformationen

Die Exponat zeigt Mariä Himmelfahrt und ist bis zum Juli 2027 auf dem Flughafen zu bewundern. Geschaffen wurde das Werk zwischen 1554 und 1555 für den Hochaltar der Kirche der Crociferi in Venedig. Später wurde es in die Kirche Santa Maria Assunta überführt, die auch als Chiesa dei Gesuiti bekannt ist. Es zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen jener Schaffensphase, in der Tintoretto eine Bildsprache erprobte, die derjenigen Paolo Veroneses nahestand. Das Gemälde zeichnet sich durch die Leuchtkraft seiner Farben und die Ausdruckskraft der dargestellten Figuren aus. Umgeben von Engeln und Cherubim steigt die Jungfrau Maria zum Himmel auf, während die Apostel, die sich um das leere Grab versammelt haben, das Geschehen mit Gesten des Staunens und der Anteilnahme verfolgen.

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Eigentümer und Institutioneller Rahmen

Mariä Himmelfahrt gehört zum Bestand des Fonds zu sakralen Bauten, der dem italienischen Innenministerium untersteht. Diese institutionelle Verankerung sichert die hohe Bedeutung des Werkes für das kulturelle Erbe Italiens. Die Entscheidung, das Gemälde für einen begrenzten Zeitraum auf dem Flughafen auszustellen, unterstreicht die strategische Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur auf kulturelle Exzellenz. Durch diese Kooperation wird ein breites Publikum erreicht, das ansonsten möglicherweise keine Gelegenheit hätte, dieses spezifische Werk des 16. Jahrhunderts zu betrachten.

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Kulturelle Strategie des Flughafens

In den vergangenen Jahren hat der Flughafen sein kulturelles Angebot durch Kooperationen mit bedeutenden Institutionen und Stiftungen kontinuierlich erweitert. Dabei wurden Kunstwerke aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen präsentiert, bis hin zu den jüngsten zeitgenössischen Installationen. Diese Entwicklung spiegelt einen klaren Trend wider, Flughäfen nicht nur als reine Transitpunkte, sondern als kulturelle Begegnungsstätten zu positionieren. Die Integration solcher hochwertiger Exponate in den Abflugbereich des Terminals 1 dient sowohl der Aufwertung des Reiseerlebnisses als auch der Sensibilisierung der Reisenden für die italienische Kunstgeschichte.

Passagierzahlen und zukünftige Perspektiven

Der Airport verzeichnete im Jahr 2025 mehr als 51 Millionen Passagiere. Diese hohe Frequenz bietet eine enorme Reichweite für kulturelle Projekte von nationalem Rang. Die Anwesenheit eines Werkes von Tintoretto in einem solchen Volumenkontext hebt die visuelle Identität des Standorts deutlich hervor. Die Ausstellung läuft bis Juli 2027, was einer Dauer von etwa drei Jahren entspricht. In diesem Zeitraum wird ein erheblicher Teil der Reisenden die Chance haben, das Kunstwerk zu sehen. Die Präsenz solcher Exponate trägt zur Imagepflege bei und positioniert Rom Fiumicino als Tor zu einem reichen kulturellen Erbe, das bereits bei der Ankunft oder Abreise erfahrbar wird. Die Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und dem Flughafenbetreiber zeigt, wie öffentliche Ressourcen sinnvoll für die kulturelle Teilhabe genutzt werden können.