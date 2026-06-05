Timmy: Weibchen, keine Verletzungen und keine Netze

Die Untersuchung des toten Wals Timmy hat keine Verletzungen oder Netze zutage gefördert. Der Wal war ein Weibchen und trug keine Parasiten, die für seinen Tod verantwortlich sein könnten.

Klar ist nun zumindest, dass Timmy kein Männchen, sondern ein Weibchen war. Trächtig sei das Tier in den letzten Monaten nicht gewesen, hiess es.

Ferner seien beim Blick ins Maul und in den Magen keine Netze oder andere Gegenstände festgestellt worden, erklärte Veterinärmediziner Tim Jensen von der Universität Kopenhagen. Überhaupt brachte die stundenlange Untersuchung des Wals keine Verletzungen zutage, was jedoch auch am Verwesungszustand des seit Wochen toten Tieres liegen könne. Zwar habe man Parasiten festgestellt, diese seien aber nicht für Timmys Tod verantwortlich. Stundenlange Arbeiten am Tier Fachleute mit Schutzanzügen begannen am späten Nachmittag, den Wal zu obduzieren.

Zuerst begutachteten und vermassen sie den gelb-bräunlichen Kadaver genau. Anschliessend schnitten sie ihn auf, um Luft aus dem stark aufgeblähten Körper abzulassen. Über Stunden hinweg öffneten und zerteilten die Expertinnen und Experten das Tier, untersuchten es Stück für Stück, Organ für Organ. Ein Bagger hievte Timmys Überreste schliesslich in bereitgestellte Container, die Anfang der kommenden Woche abtransportiert werden sollen.

Das Team entnahm während des Prozederes Proben. Diese Ergebnisse werden jedoch erst in ein paar Monaten erwartet. Der Wal vom Timmendorfer Strand Buckelwal Timmy war das erste Mal Anfang März in der Ostsee gesichtet worden. Es folgten mehrere Strandungen an der deutschen Ostseeküste - angefangen mit dem Timmendorfer Strand.

Daher rührt auch der Name Timmy. Damals ging man noch von einem jungen Walbullen aus. Timmys Schicksal bewegte zahlreiche Menschen in Deutschland und darüber hinaus. So sehr, dass schliesslich eine private Initiative gestartet wurde, um das Tier in einer Barge Richtung Nordsee zu transportieren und auszusetzen.

Zunächst schien der vielfach kritisierte Rettungsversuch geglückt. Dann tauchte ein Walkadaver vor der dänischen Insel Anholt auf, der letztlich als Timmy identifiziert wurde





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