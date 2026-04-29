TikToker und Boxer erneut in Untersuchungshaft

Der bekannte TikToker und Boxer, der durch einen SRF-Dokumentarfilm bekannt wurde, befindet sich erneut in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Meldung, betonte aber, dass es sich nicht um neue Gewaltdelikte handelt. Der Mann war bereits mehrfach vorbestraft.

Der bekannte TikToker und Boxer , bekannt geworden durch einen SRF -Dokumentarfilm, befindet sich erneut in Untersuchungshaft . Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft nach einer entsprechenden Meldung des «Blick».

Demnach ordnete das Zwangsmassnahmengericht am 25. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft für den 30-Jährigen an. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte jedoch ausdrücklich, dass die Untersuchung nicht im Zusammenhang mit Delikten gegen Leib und Leben stehe, also keine neuen Gewaltdelikte vorliegen würden. Die aktuelle Situation wirft erneut Fragen nach dem Lebensweg und den wiederholten Konflikten des Mannes auf, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.

Keller war im Sommer 2023 vom Bezirksgericht Zürich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Die Verurteilung erfolgte unter anderem wegen eines Angriffs und der darauf folgenden Nötigung eines Kontrahenten. Diese und weitere Verfahren sind derzeit noch beim Obergericht hängig. Erst im November 2023 war er aus dem Gefängnis entlassen worden, woraufhin er umgehend wieder durch Auseinandersetzungen auf den sozialen Medienplattformen TikTok und Instagram in den Fokus der Öffentlichkeit geriet.

Keller selbst bezeichnete diese Provokationen und verbale Attacken stets als «Trash Talk», der zum Boxsport dazugehöre. Diese Rechtfertigung konnte jedoch nicht verhindern, dass er im November 2023 seinen Kontrahenten, bekannt unter dem Namen «Skorp», brutal niederschlug, was zu erneuten Ermittlungen führte. Seine bisherige Karriere als Boxer ist von wenigen Kämpfen und zahlreichen Problemen geprägt. So verhinderte die Gemeinde Volketswil ZH beispielsweise im letzten Jahr eine geplante «Fight Night» mit seiner Beteiligung aus Sicherheitsgründen.

Die Bedenken der Gemeinde unterstreichen die Risiken, die mit öffentlichen Auftritten des Mannes verbunden sind. Die kriminelle Vergangenheit von Keller reicht weit zurück. Er befand sich bereits seit seinem 20. Lebensjahr in Haft und erlangte erst im Alter von 28 Jahren seine Freilassung.

Während seiner Haftzeit verbrachte er lange Phasen in Isolationshaft. Bekanntheit erlangte er ursprünglich durch den SRF-Dokumentarfilm über jugendliche Straftäter, in dem er unter dem Spitznamen «Carlos» vorgestellt wurde. Der Film beleuchtete seinen schwierigen Lebensweg und die Umstände, die zu seiner kriminellen Laufbahn führten. Die erneute Untersuchungshaft wirft nun die Frage auf, ob Keller trotz seiner Bemühungen um eine sportliche Karriere und seine Beteuerung, sich geändert zu haben, nicht in der Lage ist, sich von seinem kriminellen Verhalten zu distanzieren.

Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine weiteren Details zu den Gründen für die Untersuchungshaft bekannt gegeben, was zu Spekulationen in den Medien und in der Öffentlichkeit führt. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Anklagen gegen Keller erhoben werden und wie sich sein Fall weiterentwickelt. Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, die mit der Resozialisierung von Straftätern verbunden sind und die Notwendigkeit, langfristige Unterstützung und Perspektiven zu bieten





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