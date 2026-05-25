Tiktok-Video mit Fake-Ausschreitungen: Nationalrat Andreas Glarner sorgt für Kontroversen

Ein Tiktok-Video zeigt massive Ausschreitungen bei einer Demonstration, doch nichts davon ist echt. Die Videos mit künstlicher Intelligenz wurden in politischen Kreisen verwendet. Nationalrat Andreas Glarner sorgte für Diskussionen mit einem KI-generierten Video. Er betont, dass Deepfakes nicht perfekt sein müssen, um Wirkung zu entfalten. Die Videos werden algorithmisch bewirtschaftet, um extreme Meinungen zu verbreiten.

Riesen- Ausschreitungen bei einer Demo in Bern: Brennende Autos, Wasserwerfer, Polizeiaufgebot – doch das virale Tiktok -Video ist komplett erfunden. Auch in politischen Kreisen werden solche KI-Manipulationen genutzt.

Doch die Videos sind vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt worden. Die Moderatorin existiert nicht. Die Ausschreitungen haben nie stattgefunden. Auch eine angebliche Umfrage zur «10-Millionen-Schweiz» ist frei erfunden.

Das Video zeigt massive Ausschreitungen bei einer Demonstration – doch nichts davon ist echt. - TiktokMit einem KI-generierten Video sorgte Nationalrat Andreas Glarner im Jahr 2023 für Kontroversen. - keystone. Er sagt gegenüber dem «Tagesanzeiger»: «Deepfakes müssen nicht perfekt gemacht sein, um zu wirken.

» Entscheidend sei, dass sie bestehende Meinungen bestätigten. Wer ohnehin glaube, die Zuwanderung gerate ausser Kontrolle, teile solche Videos eher. Ob jemand den Inhalt für echt oder gefälscht halte, spiele dabei kaum eine Rolle. Empörung und Wut sorgen für mehr Klicks.

Ob wahr oder nicht, spielt für den Algorithmus keine Rolle.

«So werden extreme Meinungen algorithmisch bewirtschaftet», so Vogler.. Mithilfe von KI erstellte er ein Wahlkampfvideo. In diesem Video scheint es so, als würde die grüne Nationalrätin Sibel Arslan Werbung für diesetzt laut einer parlamentarischen Antwort auf bestehendes Recht. Wer mit Deepfakes betrüge oder Persönlichkeitsrechte verletze, könne schon heute bestraft werden.

- Digital-Services-Act soll Plattformen zudem zur schnelleren Prüfung verpflichten. Ob solche Mechanismen bei viralen Kampagnen rechtzeitig greifen, wird jedoch stark infrage gestellt. In der Schweiz forderten deshalb mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier strengere Regeln. Ob und wann konkrete Gesetze folgen, ist noch offen





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