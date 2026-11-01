TikTok Trend Handy ans Tram kleben VBZ warnt vor Gefahr

Ein Zürcher klebt sein Handy an ein Tram, um virale TikTok-Videos zu drehen. Die VBZ warnt eindringlich vor der Gefahr von Unfällen und Sachbeschädigung durch solche Stunts.

Ein Mann aus Zürich hat kürzlich ein spektakuläres Video im Internet geteilt, das ihm schnell zu viralen Bekanntheit verhalf. Dabei klebte er ein Mobiltelefon an die Aussenwand eines fahrenden Trams und lief hinterher, während er die Fahrt filmte. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) bestätigen, dass sie bereits zwei solche Vorfälle dokumentieren. Aufgrund der potenziellen Risiken für Fahrgäste, Passanten und das Personal warnen die Behörden und das Verkehrsunternehmen eindringlich vor der Nachahmung dieses gefährlichen Trends.

Viraler TikTok Trend mit Risiken

Der Trend, der sich derzeit in den sozialen Medien verbreitet, zielt darauf ab, durch riskante Aktionen Aufmerksamkeit zu generieren. Der beteiligte Mann, der sich Berro nennt, bestätigte gegenüber der Nachrichtenplattform Nau.ch, dass die Aufnahmen authentisch sind. Er gab an, sich von anderen Videos inspiriert gefühlt zu haben. Seiner eigenen Aussage nach war er einer der ersten in der Schweiz, der diesen spezifischen Stunt erfolgreich umsetzte. Obwohl es sich um einen internationalen Social-Media-Trend handelt, können die VBZ noch nicht von einer flächendeckenden Trendentwicklung in Zürich sprechen. Die bisherigen Vorfälle scheinen isolierte Einzelfälle zu bleiben, die jedoch erhebliches Nachahmungspotenzial bergen.

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Reaktionen der Öffentlichkeit

Berro berichtete, dass sein Kollege, der im Tram verblieben war, das Telefon an der nächsten Haltestelle abnehmen und ihm zurückgeben konnte. Überraschenderweise gab es keine Konflikte mit der Polizei. Der Tramfahrer reagierten sogar humorvoll auf die Situation und lachten über den Vorfall. Besonders am Paradeplatz, einer belebten Gegend in Zürich, fiel das Verhalten auf. Einige Passanten wirkten verwirrt und wussten nicht, wie sie die Szene einordnen sollten. Andere dachten möglicherweise, der Mann habe sein Gerät im Transportmittel vergessen. Wieder andere konnten mit der absurd anmutenden Handlung überhaupt nichts anfangen und beobachteten das Geschehen mit grosser Neugier.

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Gefahren und rechtliche Folgen

Die VBZ sehen die Situation kritisch, da angeklebte Gegenstände sich lösen und dabei Passanten treffen könnten. Zudem entstehen häufig Kleberückstände, die die Fahrzeuge verschmutzen. Ein weiterer Aspekt ist der mögliche Verstoß gegen den Datenschutz, falls unbeteiligte Personen auf den Videoaufnahmen zu erkennen sind. Kritisch ist auch die Gefahr eines Notstopps durch das Fahrpersonal, was zu Betriebsstörungen führen kann. Unfälle in diesem Zusammenhang sind nicht ausgeschlossen. Mediensprecher Didier Buchmann betonte, dass solches Verhalten die Sicherheit im Tram- oder Busbetrieb erheblich beeinträchtigen kann. Die Angst vor unvorhergesehenen Nachahmern, die die Risiken schlechter einschätzen, ist daher berechtigt.

Polizeiliche und rechtliche Einschätzung

Neben den Verkehrsbetrieben äussert sich auch die Justiz zu den Konsequenzen solcher Aktionen. Das Bahnunternehmen warnt explizit vor gefährlichen Handlungen. Mediensprecherin Mara Zenhäusern erklärte, dass das Aufspringen auf oder Berühren eines losfahrenden Zuges als grob fahrlässig eingestuft wird. Dies kann strafrechtliche Folgen haben. Stefan Schmitt von der Kantonspolizei Basel-Stadt ergänzte, dass das Rennen im öffentlichen Raum an sich keinen Gesetzesverstoß darstellt, solange Dritte nicht behindert oder gefährdet werden. Wichtig ist jedoch, dass beim Anbringen des Handys am Fahrzeug keine Schäden entstehen. Sollte dies der Fall sein, kann dies als Sachbeschädigung gewertet werden, die auf Antrag verfolgt wird. Die Kombination aus risikoreichem Verhalten und potenziellen rechtlichen Konsequenzen macht diesen TikTok-Stunt zu einer ernstzunehmenden Angelegenheit.