Tierschutzorganisationen kritisieren Migros-Werbung

Eine Allianz aus Tierschutzorganisationen wirft dem Grossverteiler Migros vor, die Realität zu beschönigen und 'Welfare Washing' zu betreiben. Die Migros verwendet die Labels 'Tierwohl' oder 'tierfreundlich' zu Werbezwecken, obwohl diese Begriffe rechtlich nicht geschützt sind. Die Migros hat seit 2023 eine Tiefpreisstrategie und hat Nachhaltigkeitsberichte von ihrer Webseite entfernt.

Eine Allianz aus Tierschutz organisationen hat eine Migros - Werbung kritisiert, die mit der Aussage 'Immer aktuell: Tierwohl ' wirbt. Die Organisationen werfen dem Grossverteiler vor, die Realität zu beschönigen und 'Welfare Washing' zu betreiben.

Sie berufen sich auf gravierende Tierschutzprobleme in der Tierwirtschaft, wie schmerzhafte Brustbeinbrüche bei Legehennen oder die CO2-Betäubung von Schweinen, die zu Erstickungspanik führen kann. Die Migros verwendet jedoch die Labels 'Tierwohl' oder 'tierfreundlich' zu Werbezwecken, obwohl diese Begriffe rechtlich nicht geschützt sind. Die Migros weist die Vorwürfe zurück und betont, dass Tierwohl ein klarer Auftrag sei. Das Unternehmen überprüfe Standards laufend und setze Verbesserungen um.

Allerdings hat die Migros seit 2023 eine Tiefpreisstrategie und hat Nachhaltigkeitsberichte von ihrer Webseite entfernt. Das Unternehmen hat auch sein Ziel aufgegeben, bei Importfleisch die gleichen Mindeststandards wie bei Schweizer Fleisch zu garantieren





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