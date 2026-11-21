Touristenströme bedrohen Wildschweine auf griechischer Insel Atokos nach viralen Social-Media-Videos. Tierschützer fordern sofortige Eingriffe der Behörden.

Die unbewohnte griechische Privatinsel Atokos im Ionischen Meer, gelegen zwischen Lefkada und Ithaka, ist aufgrund ihrer wilden Schweine zu einem viralen Hotspot im Social-Media-Bereich geworden. Diese Tiere planen ungestört im Wasser und locken Touristinnen und Touristen per Boot an, was zu erheblichen Konflikten zwischen Tourismus und Artenschutz geführt hat.

Virale Videos lösen Besucher-Hype auf Atokos aus

Auf Plattformen wie Instagram und Tiktok haben Aufnahmen der schwimmenden Schweine Atokos den Spitznamen "Schweineinsel" eingebracht. Ein Video mit schwimmenden Baby-Schweinchen erreichte laut Quelle 2,4 Millionen Aufrufe und löste eine regelrechte Begeisterung aus. Ein Feriengast erzählte dem irischen Sender RTÉ, sie habe die Videos während ihres Aufenthalts auf der Nachbarinsel Ithaka gesehen und beschlossen, die Schweine selbst zu besuchen. Andere Reisende nannten die Begegnung ein "unglaubliches Erlebnis", was den Andrang weiter befeuerte.

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Bootstouren und Lockmittel gefährden Tierwohl und Sicherheit

Laut dem Newsportal Euronews meldeten sich in den vergangenen Monaten immer mehr Reisende beim Bootsanbieter Renato Bisa, um zu den Tieren zu gelangen. Aufgrund der hohen Nachfrage starten Ausflüge nun nicht mehr nur von Ithaka, sondern auch von Lefkada und Kefalonia. Manche Veranstalter locken die Schweine mit Früchten näher an die Boote, um Fotomotive zu ermöglichen. Diese Praxis erhöhe die Chance auf ein Foto, könne aber dazu führen, dass die Tiere Menschen und Boote zunehmend mit Futter verbinden. Tierschützer warnen, dass dieser ständige Kontakt das Verhalten der Tiere verändert und sowohl das Wohl der Tiere als auch die Sicherheit der Gäste gefährdet.

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Schwere Vorwürfe: Verletzungen durch Propeller und Mangelversorgung

Der Tierschutzverband PFPF fordert strenge Maßnahmen gegen das gezielte Anlocken und Bedrängen der Schweine zu Unterhaltungszwecken. Dem Verband liegt eine Meldung vor, der zufolge Schweine von Bootspropellern verletzt und ohne sofortige tierärztliche Versorgung am Strand zurückgelassen worden sein sollen. Der Verband verlangt, dass die Behörden die gemeldeten Verletzungen vor Ort untersuchen und die touristischen Aktivitäten überprüfen. Diese gravierenden Vorwürfe stehen im Kontrast zur ursprünglichen Unberührtheit der Insel.

Behördenaufgerufen zu raschem Eingreifen im Oktober

Der griechische Sender Alpha TV berichtete Ende Oktober über Sorgen bezüglich auffällig dünner Tiere. Es bestünde eine ungeklärte Versorgung mit Futter, sauberem Wasser und tierärztlicher Betreuung. Der Bericht stützt sich unter anderem auf ein veröffentlichtes Anwaltsschreiben, das ein rasches Eingreifen der zuständigen Agrar- und Veterinärbehörde fordert. Die Situation auf der kleinen Insel zwischen Lefkada und Ithaka hat sich somit von einer idyllischen Tierbegegnung zu einem regulatorischen Problem gewandelt, das eine klare Antwort erfordert.