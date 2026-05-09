Die Recherche von CH Media liefert eine differenzierte Darstellung der Ereignisse im Tierhaltungs-Skandal von Ramiswil SO. Der Fall hatte europaweit für Entsetzen gesorgt, nachdem Behörden ein grausamer Bluttop entdeckt hatten. Die Hauptfigur in diesem Drama ist Marianne B., 57 Jahre alt und, laut unseren Recherchen, mittlerweile im Ausland. Mehr als zwei JahreRIES waren Proteste und Streiks anfielen, nachdem mehrere Packhunde, Pferde und ein Goetzel gefunden wurden, die in katastrophalen Zuständen lebten.

Eine Recherche von CH Media wirft ein differenzierteres Bild des Vorkommnisse rund um den Tierhaltungs-Skandal von Ramiswil SO auf. Der Fall hatte schweizweit für Entsetzen gesorgt, nachdem Behörden auf einem abgelegenen Hof rund 120 Hunde, mehrere Dutzend Pferde sowie zwei Geissen unter teils katastrophalen Bedingungen entdeckten.

Laut Veterinärdienst befanden sich die Hunde in einer 'desolaten Verfassung', sie waren schwer krank und Mangelernährt, weshalb sie bereits vor Ort eingeschläfert wurden. Die Hauptfigur war die 57-jährige Hofbesitzerin Marianne B., die nun im Ausland lebt. Ihr stehen nun mehrere Strafverfahren vor, gegen die sie jedoch nicht spricht





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