Tierhaltung in der Schweiz: Wie viel ist sinnvoll?

Die Rolle von Nutztieren in der Landwirtschaft wird kontrovers diskutiert. Während Experten wie Jürn Sanders vom Fibl auf ökologische und ernährungsphysiologische Grenzen hinweisen, betont der Schweizer Bauernverband die Bedeutung der Marktnachfrage. Eine Studie zeigt, dass eine Beschränkung der Tierhaltung auf Grasland zu deutlichen Reduzierungen führen würde. Gleichzeitig steigt der Fleischkonsum leicht, während die Ernährungsempfehlungen deutlich niedrigere Mengen vorschlagen.

Nutztiere spielen in der Landwirtschaft eine zentrale Rolle, auch im ökologischen Landbau. Dies betonte Jürn Sanders, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl), bei einem internationalen Treffen von Vertretern der Bio-Nutztierbranche in Frick (Aargau).

«Ohne Tiere können wir keine nachhaltigen Fruchtfolgen betreiben», erklärte Sanders. Sie liefern als Nährstofflieferanten wertvollen Dünger für die Böden. Doch wie viel Tierhaltung ist sinnvoll? Laut Sanders gibt es in der Schweiz derzeit zu viel Tierhaltung – sowohl aus ernährungsphysiologischer als auch aus ökologischer Sicht.

Die Folgen sind ein zu hoher Stickstoffgehalt in den Böden und ein Rückgang der Biodiversität. Der Schweizer Bauernverband sieht dies anders.

«Wir produzieren, was der Markt nachfragt», sagt Direktor Martin Rufer. Die Frage nach dem richtigen Maß an Tierhaltung hängt demnach von der Nachfrage ab. Ein Indikator für ein sinnvolles Maß könnte die Graslandfläche sein. Die Schweiz ist bekannt für ihre ausgedehnten Wiesen, die ohne Rinder nicht landwirtschaftlich genutzt werden könnten.

Allerdings werden Nutztiere auch mit Kraftfutter gefüttert, das teils importiert oder auf Ackerflächen angebaut wird. Eine Studie des Fibl und der ETH zeigt, dass eine Beschränkung der Tierhaltung auf Grasland zu einem starken Rückgang führen würde: Der Rinderbestand müsste um über 20 Prozent reduziert werden, der Schweine- und Hühnerbestand sogar um über 80 Prozent.

Auch die Ernährungsempfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) geben Aufschluss: Sie raten zu 200 bis 360 Gramm Fleisch pro Woche, während Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt ein Kilo Fleisch verzehren. Die Markttrends zeigen ebenfalls Veränderungen: Während der Schweinefleischkonsum rückläufig ist, steigt der Geflügelkonsum. Insgesamt ist das Fleischangebot pro Kopf im Jahr 2025 leicht gestiegen (+2,5 Prozent). Für die Landwirtschaft ist die Tierhaltung auch wirtschaftlich entscheidend.

«Rund 60 Prozent der Erlöse stammen aus der Tierhaltung», erklärt Rufer. Ackerkulturen seien oft nicht rentabel und daher weniger attraktiv





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