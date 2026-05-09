Tierärztin in Bern verschreibt falsche Medikamente und vertauscht Arzneien

Eine Tierärztin aus dem Kanton Bern hat Betäubungsmittel konsumiert, die eigentlich für die Behandlung von Tieren vorgesehen waren. Sie nahm die Substanzen wiederholt während der Arbeitszeit ein, was zu falschen Medikamenten verschreibungen und Vertauschungen von Arzneien führte. Dadurch wurden behandelte Tiere gefährdet. Die Tierärztin wurde wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht verurteilt und muss eine Geldstrafe von 2750 Franken sowie eine Busse von 300 Franken zahlen.

Eine Tierärztin aus dem Kanton Bern hat Betäubungsmittel konsumiert, die eigentlich für die Behandlung von Tieren vorgesehen waren. Sie nahm die Substanzen wiederholt während der Arbeitszeit ein, was zu falschen Medikamenten verschreibungen und Vertauschungen von Arzneien führte.

Dadurch wurden behandelte Tiere gefährdet. Die Tierärztin wurde wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht verurteilt und muss eine Geldstrafe von 2750 Franken sowie eine Busse von 300 Franken zahlen





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