Tiefdruckgebiet über dem westlichen Mittelmeerraum bringt Föhn und Niederschläge

Ein tiefes Luftmass im Atlantik führt zu Föhn und Niederschlägen in der Schweiz. Die Höhenströmung dreht sich am Montag, während ein Tief über der Nordsee auf West dreht. Am Montagabend zieht das Tief nach Dänemark und die zugehörige Kaltfront erfasst die Alpennordseite. Über den Alpen und auf der Alpensüdseite kommt Nordwind auf, wodurch die feuchte Luft am Alpennordhang gestaut wird. Im Laufe des Dienstags sorgt ein schwaches Zwischenhoch für eine vorübergehende Abtrocknung.

Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet liegt vor der Portugiesischen Atlantikküste, ein Teiltief davon hat sich über dem westlichen Mittelmeerraum gebildet. Dieses führt mit einer südwestlichen Strömung feuchte und labil geschichtete Luft zur Schweiz .

In den Alpen kommt vorübergehend Föhn auf. Am Montag dreht die Höhenströmung, am Südrand eines Tiefs über der Nordsee, auf West. Am Montagabend zieht das Tief nach Dänemark und die dazugehörige Kaltfront erfasst die Alpennordseite. Über den Alpen und auf der Alpensüdseite kommt Nordwind auf, wodurch die feuchte Luft am Alpennordhang gestaut wird.

Im Laufe des Dienstags sorgt ein schwaches Zwischenhoch für eine vorübergehende Abtrocknung. Ausgedehnte und besonders am Vormittag teils dichte hohe Wolkenfelder. In den nördlichen und östlichen Landesteilen sowie in den Föhntälern auch längere sonnige Abschnitte. In der zweiten Tageshälfte einige, teils kräftige Schauer und Gewitter.

Inneralpin wahrscheinlich nur wenig Niederschlag. Temperatur in den Niederungen am Nachmittag um 21 Grad. In den Alpen vorübergehend mässiger Föhn. Am Nachmittag teils mässiger West- bis Nordwestwind.

In Schauer- oder Gewitternähe böig auffrischender Wind. In den Bergen mässiger, am Alpenkamm lokal kräftiger Südwind, am Abend auf Südwest drehend. Nullgradgrenze auf 2900 Metern. Berge am Alpenhauptkamm bereits am Vormittag von Süden her in Wolken.

Stark bewölkt und bereits am Vormittag Schauer, am Nachmittag vermehrt Schauer und teils gewittrig durchsetzt, besonders gegen die Deutschschweiz hin. Im Wallis einige Aufhellungen möglich und nur wenig Niederschlag. In den Niederungen Höchsttemperatur um 18, im Wallis 20 Grad. Im Mittelland am Nachmittag teilweise starker Südwestwind.

In Gewitternähe böig auffrischender Wind. Föhntendenz in den Alpen. In den Bergen mässiger Südwestwind. Nullgradgrenze um 2800 Meter.

Meist stark bewölkt und aus Süden aufkommender Niederschlag, teils gewittrig. Im Unterengadin wahrscheinlich nur wenig Niederschlag und kurze Aufhellungen. Schnee oberhalb von 2300 Metern. In den Niederungen Höchsttemperatur um 16 Grad, im Oberengadin 12 Grad.

In den Bergen schwacher bis mässiger Südwind. Nullgradgrenze auf 2600 Metern. Berge in Wolken. Bei Gewittern Aufenthalte im Freien und auf Berggipfeln vermeiden





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