Tief Bruna: Wetterwarnung für Schweiz mit Regen und Neuschnee

Tief Bruna bringt milde Luft, Regen und Wind in die Schweiz. Achten Sie auf steigende Schneefallgrenzen und nasse Strassen. Tipps für Wanderer und Autofahrer.

Das kräftige Tiefdruckgebiet "Bruna" steuert mit einer westlichen Höhenströmung milde und schubweise feuchte Luft zur Schweiz. Dieser Wetterphänomen sorgt bis zum Mittwoch für wechselhafte Bedingungen, die von nassen Strassen im Flachland bis zu windigen und teils winterlichen Verhältnissen in den Bergen reichen. Ein genauer Blick auf die lokalen Bedingungen vor Ort ist daher unerlässlich.

Kernmechanismus des Tiefs Bruna

Die meteorologischen Prozesse des Tiefs "Bruna" führen zu einer deutlichen Erwärmung der Luftmassen über den Alpen. Dabei steigt die Schneefallgrenze in vielen Regionen signifikant an, was die Witterung lokal stark variiert lässt. Während im Flachland vorwiegend Regen fällt, können in höheren Lagen noch Schneefälle auftreten, die jedoch mit der fortschreitenden Zeit der warmen Luftströmung abnehmen.

Also read «Die Chikungunya-Fälle im Tessin sind ein Weckruf für die Schweiz»

Der Niederschlag ist dabei nicht flächendeckend gleichmäßig verteilt. Auf der Alpennordseite sorgt eine meist starke Bewölkung für zeitweisen Niederschlag mit einem Schwerpunkt in der Nordostschweiz. In den Regionen Nord- und Mittelbünden bleibt es hingegen oft trocken oder nur leicht bewölkt. Diese räumliche Differenzierung erfordert eine detaillierte Planung, da die Bedingungen selbst innerhalb kurzer Distanzen wechseln können.

Regionale Wetterdetails und Temperaturen

In den tiefer gelegenen Regionen der Alpennordseite ist am Nachmittag mit einer Höchsttemperatur von rund 9 Grad Celsius zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, was zu nassen Fahrbahnen und Spritzwasser führen kann. In den Alpentälern ist am Nachmittag und Abend teilweise Föhnwetter zu erwarten, was die Sichtverhältnisse kurzfristig verbessern, aber auch den Wind verstärken kann.

Advertisement

In den Bergen weht ein mässiger bis in Kamm- und Gipfellagen ein kräftiger Südwestwind. Auf einer Höhe von 2000 Metern steigt die Temperatur bis zum Abend auf 4 Grad an. Dies bedeutet, dass Niederschlag in diesen Lagen vorwiegend als Regen fällt, wobei Restbestände an Schnee in schattigen Verstecken oder auf Steinen liegen bleiben können. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 2000 und 2400 Metern.

Auf der Alpensüdseite liegen die Verhältnisse anders. Dort liegt die Schneefallgrenze zunächst bei 1500 Metern und steigt später auf 1900 Meter an. Die Höchsttemperaturen in den Niederungen betragen hier rund 10 Grad, während es im Oberengadin nur um 4 Grad warm ist. Berge sind dort teilweise in Wolken gehüllt, was die Orientierung erschwert. Für Wanderer bedeutet dies, dass digitale Karten allein nicht ausreichen und eine vorherige Planung der Route entscheidend ist.

Stakeholder-Positionen und Verhaltensregeln

Die Wetterdienstleister und lokalen Behörden empfehlen eine angepasste Mobilität, um die Risiken des Tiefs "Bruna" zu minimieren. Besonders am Abend und in der Nacht nimmt der Niederschlag regional zu, weshalb das Vergrössern des Sicherheitsabstands im Verkehr und das frühe Anpassen des Tempos dringend empfohlen wird. Die schlechtere Sicht durch Regen und Beschlag auf Scheiben erhöht das Unfallrisiko erheblich.

Für Autofahrer, die Alpenpässe überqueren, ist es entscheidend, den Strassenzustand auf beiden Seiten des Passes und direkt auf der Passhöhe zu prüfen. Ein Blick auf die Prognose am Abfahrtsort reicht nicht aus, da die Bedingungen auf der anderen Seite der Alpen völlig unterschiedlich sein können. Sperrungen und örtliche Vorgaben sind strikt zu beachten, um Unfälle zu vermeiden.

Advertisement

Wanderer sollten weniger exponierte Routen wählen und auf Gipfelverzichte achten, wenn Wind oder Sicht die sichere Fortsetzung erschweren. Eine wasserdichte Jacke ist nutzlos, wenn sie nicht griffbereit ist. Daher wird geraten, zusätzlich ein trockenes Oberteil geschützt zu verstauen und empfindliche Gegenstände wasserdicht einzupacken. Dies gilt insbesondere für Regionen, in denen die Schneefallgrenze bei 1500 Metern liegt.

Auswirkungen und Nächste Schritte für Reisende

Die steigende Schneefallgrenze ist ein wichtiger Indikator, sagt jedoch nichts darüber aus, ob bereits gefallener Schnee auf Strassen verschwunden ist. Schneereste und vereiste Stellen können örtlich bestehen bleiben, auch wenn die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegt. Reisende müssen daher mit einer Kombination aus Regen, Matsch und Restschnee rechnen, was die Fahrdynamik und den Wanderspass beeinträchtigen kann.

Für die kommenden Tage, insbesondere in der Nacht auf Dienstag, ist verbreiteter Regen zu erwarten. In der Nordostschweiz und im Nordtessin nimmt der Niederschlag in der zweiten Tageshälfte allmählich zu. Die Schneefallgrenze steigt dort von 1500 auf 1900 Meter an. In den Bergen bleibt der Wind schwach bis mässig, die Temperaturen auf 2000 Metern liegen um 0 Grad.

Nutzer können das Wettergeschehen aktiv mitgestalten, indem sie Fotos und Videos in der Facebook-Gruppe "Dein Wetter in der Schweiz" teilen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht, um der Gemeinschaft ein aktuelles Bild der Situation zu vermitteln. Diese Bürgerwissenschaft hilft, die lokalen Details des Tiefs "Bruna" genauer zu erfassen und andere Reisende zu informieren. Die genaue Beobachtung der Bedingungen vor Ort bleibt jedoch die wichtigste Massnahme für Sicherheit und Komfort.