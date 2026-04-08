Tickende Zeitbombe Iran: Trump verschiebt Ultimatum in letzter Minute

Ein dramatischer Tag im Konflikt zwischen den USA und Iran: Drohungen, ein Ultimatum und ein Deal in letzter Minute. Trump verschiebt Auslöschung und verhandelt über Waffenstillstand und Öffnung der Straße von Hormuz.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Ein Tag wie eine tickende Zeitbombe. Drei, zwei, eins, Deal. Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran kann die Welt durchatmen. Bis die nächste Deadline kommt. Schon wieder ein Countdown. Zehn Stunden, neun Stunden, acht, sieben, sechs, fünf… Diesmal geht es nicht um einen Flug zum Mond, sondern eher um die Hölle auf Erden.

Der US-Präsident drohte mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation, falls sich der Iran nicht rechtzeitig auf einen Deal zu seinen Bedingungen einlassen würde. Immer näher rückte der Zeitpunkt. Um 20 Uhr, Ostküstenzeit, sollte laut Trump die Auslöschung beginnen. Vier, drei, zwei… die Welt hielt den Atem an. Und dann geschah, was die meisten wohl vermutet oder zumindest erhofft hatten: Erstmal nichts. Zumindest gemessen an dem, was der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika alles angedroht hatte. Um 18:32 Uhr, eine Stunde und 28 Minuten vor dem Ende des Ultimatums, schrieb Trump auf seinen üblichen Kanälen, er sei damit einverstanden, die Bombardierung und den Angriff auf Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen. Es gehe um einen beidseitigen Waffenstillstand, so Trump. Damit gab es dann offenbar eine neue Deadline am 21. April. Trump nannte eine komplette, sofortige und sichere Öffnung der Strasse von Hormuz als Bedingung für diesen Deal. Er war offenbar in letzter Minute auf Vermittlung des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif zustande gekommen. Das Regime in Teheran bestätigte am Abend die Einigung im Grundsatz. Man sei bereit, die sichere Schiffspassage in der Strasse vor Hormuz für zwei Wochen zu garantieren – sofern die Schiffe sich mit den iranischen Streitkräften absprechen würden. Außerdem werde man militärische Angriffe einstellen, solange man selbst nicht angegriffen werde. Die Öffnung der Strasse von Hormuz im Persischen Golf war ursprünglich nicht das strategische Kriegsziel des US-Präsidenten, ihre Blockade war vielmehr eine Folge des amerikanischen Angriffs, die Trump offenbar nicht bedacht hatte. Trump begründete seinen Entschluss zur neuerlichen Verschiebung des Iran-Ultimatums damit, dass er bereits alle militärischen Ziele erreicht habe und dass man sehr weit vorangekommen sei in den Verhandlungen zu einem dauerhaften Frieden. Wir haben einen Zehn-Punkte-Plan von Iran erhalten und glauben, dass es eine Arbeitsbasis ist, auf der man verhandeln kann, schrieb Trump. Zuletzt wirkte es eher so, als suche der US-Präsident händeringend nach einem Ausweg aus der dramatischen Lage, in die er sich selbst hineinmanövriert hat. Ohne solch einen Deal hätte er, seinen harschen Ankündigungen folgend, um 20 Uhr damit beginnen müssen, mutmaßliche Kriegsverbrechen zu begehen. Welche Stellungnahme man nun eher glauben konnte, der aus Teheran oder der aus Washington, ließ sich zunächst nicht seriös einschätzen. In dem iranischen Statement klang aber heraus, dass Trump in seiner Not darauf eingelassen habe, dass die Öffnung der Strasse von Hormuz unter iranischer Kontrolle stattfindet. Demnach würde Teheran in einer der wichtigsten Schifffahrtsstrassen der Welt zumindest vorübergehend wohl mehr Einfluss haben als vor Beginn des Iran-Krieges. Kurzum: Das Regime in Teheran erklärte sich zum Sieger dieser Verhandlungsrunde. Der US-Präsident hatte am Morgen in seinem Eine-Zivilisation-wird-sterben-Posting von einem der wichtigsten Momente in der langen und komplexen Geschichte der Welt gesprochen. Es erwies sich zumindest als ein langer und komplexer Tag, der vor allem von der Frage geprägt war, ob Donald Trump noch wusste, was er da tat. Und ob er auch nur den Ansatz eines Planes für das Tagesende hat. Dieser in jedem Fall denkwürde Dienstag begann so, wie es Verteidigungsminister Pete Hegseth am Vortag bereits angekündigt hatte: Mit weiteren amerikanischen Luftschlägen – in diesem auf die strategisch wichtige Insel Kharg Island. Dabei soll es aber vor allem darum gegangen sein, den Druck auf die iranischen Verhandler weiter zu erhöhen. Der wäre wohl gar nicht nötig gewesen, denn für maximalen Druck sorgte der US-Präsident am Morgen mit einer Botschaft auf Social Media, die seine ohnehin schon drastische Drohung, Iran zurück in die Steinzeit zu bomben, erblassen ließ. Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben, und nie wieder zurückkehren, schrieb Trump. Immerhin: Er wolle nicht, dass es so weit komme, aber es werde womöglich geschehen, merkte der US-Präsident an. Es gab im Lauf des Dienstags widersprüchliche Angaben darüber, wie die Iraner auf die weitere Entgrenzung der ohnehin schon entgrenzten Wortwahl Trumps reagieren würden. Die New York Times berichtete mit Bezug auf nicht namentlich genannt iranische Offizielle, dass Teheran die Gespräche vorerst auf Eis gelegt habe. Es ist ein komplexes diplomatisches Spiel, das sich zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran abspielt, ein Spiel, das von Drohungen, Ultimaten und kurzfristigen Vereinbarungen geprägt ist. Die jüngsten Entwicklungen zeigen das fragile Gleichgewicht der Macht und die ständigen Bemühungen, einen umfassenden Konflikt zu vermeiden. Die Verhandlungen, die in letzter Minute stattfanden und von verschiedenen Akteuren vermittelt wurden, deuten auf das gegenseitige Verständnis der Notwendigkeit hin, eine Eskalation zu vermeiden. Die Entscheidung des US-Präsidenten, das Ultimatum zu verschieben, und die Bereitschaft des Iran, die Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten, sind wichtige Schritte zur Deeskalation. Die Ursachen und Hintergründe dieses Konflikts sind tiefgreifend und komplex. Historische Spannungen, wirtschaftliche Interessen und geopolitische Rivalitäten spielen eine Rolle. Die anhaltenden militärischen Aktionen und die Rhetorik der beiden Seiten erhöhen die Risiken und die Unsicherheit. Die globale Gemeinschaft beobachtet mit Sorge, da die Auswirkungen eines Konflikts weitreichend wären. Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung sind von entscheidender Bedeutung, um weitere Eskalationen zu verhindern und die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Die Rolle internationaler Vermittler und die Bereitschaft beider Seiten, Kompromisse einzugehen, sind entscheidend für den Erfolg der Verhandlungen. Der Weg zur Deeskalation ist lang und steinig, aber die jüngsten Ereignisse geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die anhaltenden diplomatischen Bemühungen und die Einhaltung der vereinbarten Abkommen sind entscheidend, um eine friedliche Lösung zu erreichen und die Stabilität in der Region zu wahren





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