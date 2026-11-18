Die Kantonspolizei Thurgau sucht die Besitzerin oder den Besitzer eines Ringes mit der Gravur VRENI und dem Datum 6.12.1974. Fundbüro-Kontakt hier.

Die Kantonspolizei Thurgau hat eine dringende Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Rings gestartet, der im Kanton gefunden wurde. Auf der Innenseite des Schmuckstücks befindet sich eine persönliche Gravur mit dem Wort " VRENI" sowie dem Datum "6.12.1974". Dieses spezifische Muster dient als eindeutiger Identifikationsmerkmal für die Identifikation der Besitzerin oder des Besitzers.

Identifikation des Ringes und Datum

Das gefundene Schmuckstück trägt die Gravur "VRENI" und das Datum "6.12.1974" auf seiner Innenseite. Diese spezifischen Inschriften sind der Schlüssel zur Wiederherstellung des Eigentums. Die Polizeibehörde möchte diesen Gegenstand gerne wieder an seine rechtmäßige Besitzerin oder seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgeben, um ihn zu schützen und den Eigentümer zu beruhigen.

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Zuständigkeit der Kantonspolizei Thurgau

Falls man im Thurgau einen Gegenstand verliert oder findet, ist man bei der Kantonspolizei Thurgau richtig. Die Fundbüros werden ausschliesslich durch deren Polizeiposten betrieben. Dies stellt sicher, dass alle gefundenen Gegenstände zentral verwaltet und effektiv mit den verlorenen Artikeln abgeglichen werden können.

Verlustmeldungen und Kontaktwege

Verlustmeldungen können online, telefonisch oder persönlich möglich sein. Dieser flexible Ansatz erleichtert es den Bürgern, ihre verlorenen Gegenstände zu melden. Für vermisste Velos und Mofas gilt ein anderer Ablauf, da diese aus fahndungstechnischen Gründen bei einem Polizeiposten angezeigt werden müssen.

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Kostenlose Dienstleistungen des Fundservice

Der Fundservice ist grundsätzlich kostenlos. Dies bedeutet, dass keine Gebühren für die Rückgabe oder Meldung von gefundenen Gegenständen anfallen. Allfällige Drittkosten werden weiterverrechnet, wenn diese anfallen, jedoch sind die Grunddienstleistungen frei zugänglich.

Kommunikation mit den Meldenden

Wird das gesuchte Eigentum abgegeben, werden die Meldenden schriftlich informiert. Dieser Schritt gewährleistet, dass die Besitzerinnen und Besitzer sofort über den Wiederauffind ihres Eigentums informiert werden. Die schriftliche Benachrichtigung dient als offizielle Bestätigung und ermöglicht eine geordnete Abwicklung.