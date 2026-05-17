Thurgauer gewinnt Zürcher Kantonal Schwingfest

Samuel Giger von Märstetten hat mit einem Schlussgangerfolg gegen Domenic Schneider das Zürcher Kantonal Schwingfest in Mettmenstetten für seinen Kanton gewonnen. Zuvor hatte er beim Thurgauer Kantonalschwingfest in Sirnach nur den dritten Rang belegt, während Damian Ott fünfter wurde. Giger ist bereits seit 2017, insgesamt 75 Kranzgewinner und wurde zum 38. Kranzfestsieger.

Dank seinem Schlussgang erfolg gegen Domenic Schneider gewinnt der Thurgauer das Zürcher Kantonal Schwingfest in Mettmenstetten. Vor zwei Wochen beim Thurgauer Kantonalschwingfest in Sirnach verlor Samuel Giger im Schlussgang gegen Damian Ott und belegte hinter dem Festsieger und dem Schwingerkönig Armon Orlik den dritten Schlussrang.

Beim Zürcher Kantonal Schwingfest in Mettmenstetten rückte der 28jährige Modellathlet aus Märstetten die Kräfteverhältnisse in jenes Licht, das seinen Ansprüchen gerecht wird. In beeindruckender Manier entschied er den Schlussgang gegen seinen Ottenberger Vereinskameraden Domenic Schneider zu seinen Gunsten. Schon in der ersten Minute des auf zwölf Minuten angesetzten Schlussganges brachte er seinen 25 kg schwereren (150 kg) Trainingskameraden 'Dodo' mit einem Kurz zu Boden.

Rund zwei Minuten lang vermochte der Landwirt aus Fritschen mit seiner Brücke dem Druck von Giger standzuhalten. Dann aber war er mit seinen Kräften am Ende. Auch im elften Zusammengreifen der beiden seit 2017 verpasste Schneider damit einen Sieg





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