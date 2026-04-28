Andreas Sigrist, Kantonsrat der EDU im Thurgau, befürwortet die Nachhaltigkeitsinitiative und warnt vor den Folgen eines ungebremsten Wachstums und einer unkontrollierten Zuwanderung. Er betont die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Ressourcenbewirtschaftung und ethischer Überlegungen im Zusammenhang mit der Zuwanderung.

Am 14. Juni 2024 hat sich Andreas Sigrist, ein Kantonsrat der EDU im Thurgau , für die Nachhaltigkeit sinitiative ausgesprochen. Dieser Schritt folgt auf einen Gastbeitrag, der die drängende Notwendigkeit einer Neubewertung der Schweiz er Zuwanderung spolitik betont.

Die SVP unternimmt bereits den zweiten Versuch, die Zuwanderung in die Schweiz zu begrenzen, was die Debatte um die Tragfähigkeit des Schweizer Modells weiter anheizt. Der Kern der Argumentation liegt in der Definition echter Nachhaltigkeit: Diese geht über kurzfristige wirtschaftliche Interessen hinaus und erfordert eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Ressourcen, um auch zukünftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die langfristigen Auswirkungen unseres Handelns zu berücksichtigen und nicht nur auf das gegenwärtige Wachstum zu fokussieren.

Ein oft übersehener Aspekt dieser Diskussion ist die ethische Dimension. Die Ausbildung von Fachkräften wird in vielen Ländern finanziert, die nun unter dem Weggang dieser qualifizierten Arbeitskräfte leiden. Es stellt sich die Frage, welche Verantwortung wir gegenüber diesen Ländern tragen und wie wir sicherstellen können, dass die Vorteile der Zuwanderung fair verteilt werden. Die Nachhaltigkeitsinitiative wird daher als eine notwendige Notbremse betrachtet, die uns zwingt, über unser aktuelles Wachstumsparadigma zu reflektieren.

Wir stehen an einem Scheideweg: Entweder wir setzen auf ein ungebremstes Wachstum, das letztendlich zu einer Überlastung der Ressourcen und einer Verschlechterung der Lebensqualität führt, oder wir entscheiden uns für eine gesunde Selbstbeschränkung, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglicht. Sigrist äußert zunehmend die Überzeugung, dass ein solches Signal notwendig ist, um die Weichen für eine zukunftsfähige Schweiz zu stellen.

Er prognostiziert, dass die Schweiz in dieser Frage eine Vorreiterrolle einnehmen wird, da andere Länder früher oder später mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sein werden. Es ist besser, rechtzeitig zu bremsen, bevor ein katastrophaler Zusammenbruch eintritt. Die Metapher des Autos, das mit Vollgas auf eine Wand zurast, verdeutlicht die Dringlichkeit der Situation. Die Wand symbolisiert die Kapazitätsgrenzen der Schweiz – sowohl in Bezug auf die Ressourcen als auch auf die Infrastruktur und die soziale Integration.

Diese Grenzen sind real und verschwinden nicht einfach. Die Frage ist nicht, ob wir irgendwann gegen diese Wand prallen werden, sondern wann. Wir haben die Wahl: Wir können JETZT mit dem Bremsen beginnen, um einen sanften Stopp zu erreichen, in zehn Jahren eine Notbremsung hinlegen, die mit erheblichen Risiken verbunden ist, oder in zwanzig Jahren endgültig crashen, mit verheerenden Folgen für die gesamte Gesellschaft. Die Nachhaltigkeitsinitiative ist ein Appell, die Bremse zu betätigen, bevor es zu spät ist.

Es geht darum, eine Politik zu gestalten, die nicht nur auf kurzfristige Gewinne abzielt, sondern auch die langfristigen Interessen der Schweiz und ihrer Bevölkerung berücksichtigt. Die Debatte um die Zuwanderung ist eng mit der Frage der Nachhaltigkeit verbunden, da eine unkontrollierte Zuwanderung die Belastung der Ressourcen und der Infrastruktur weiter erhöht. Eine verantwortungsvolle Zuwanderungspolitik muss daher Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie sein.

Die SVP's erneuter Anlauf, die Zuwanderung zu begrenzen, ist ein Ausdruck der wachsenden Besorgnis über die Tragfähigkeit des Schweizer Modells. Es ist wichtig, diese Besorgnis ernst zu nehmen und eine konstruktive Debatte über die Zukunft der Schweiz zu führen





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