Kanton Thurgau plant Samstags-Öffnungszeiten und Neueinstellungen, um die massive Überfälligkeit bei den Motorfahrzeugkontrollen von 14 auf 5 Prozent zu senken.

Das Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau verzeichnet bei den behördlichen Fahrzeugprüfungen ein massives Defizit, das sich durch wachsende Zahlen in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. Für das Jahr 2027 prognostiziert der Kanton eine kumulierte Überfälligkeit von 46'000 Fahrzeugen, welche seit mehr als einem Jahr keine gültige Motorfahrzeugkontrolle mehr vorweisen können. Diese Zahl repräsentiert eine kritische Quote von rund 14 Prozent aller prüfungspflichtigen Fahrzeuge im Regionalraum.

Aktueller Stand der Überfälligkeit und Prognosen

Die aktuelle Lage wird durch einen Bericht der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Kantonsparlaments detailliert beleuchtet, der die dringenden Handlungsbedarfe aufzeigt. Innerhalb des Kantons Thurgau soll im kommenden Jahr ein signifikanter Anteil der betroffenen Fahrzeuge von dieser Verzögerung betroffen sein, wobei die offizielle Überfälligkeit Quote auf einem Niveau von 14 Prozent stagniert. Diese Situation bedeutet, dass ein großer Teil der Zulassungen auf Fahrzeuge entfällt, deren technische Sicherheit und Umweltverträglichkeit nicht aktuell bestätigt wurden. Die Behörden sind sich der Risiken bewusst, die aus dieser Ansammlung veralteter Daten und ungeprüfter Technikresultate entstehen.

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Ursachen für die akute Personal- und Kapazitätskrise

Das zuständige Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau identifiziert mehrere strukturelle Faktoren, die zu dieser Engpässituation beigetragen haben. Zu den primären Gründen zählen der stetig wachsende und gleichzeitig älter werdende Fahrzeugbestand in der Region. Ältere Fahrzeuge unterliegen oft strengeren Prüfkriterien, was den Zeitaufwand pro Kontrolltermin erhöht. Gleichzeitig bestehen historische Rückstände, die sich durch die aktuelle Auslastungssituation noch verstärken. Der Mangel an verfügbaren Terminen führt dazu, dass Halter die Kontrollen verzögern, was wiederum den Stau vergrössert und einen Teufelskreis aus Daten und Wartungsstau erzeugt.

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Gegenmassnahmen: Samstagsöffnungen und Prozessoptimierung

Als direkte und konkrete Gegenmassnahme gegen diese sich anbahnende Krise hat das Departement einen umfassenden Massnahmenkatalog vorgelegt. Der Kanton hat beschlossen, die Kapazitäten durch die Durchführung von Fahrzeugprüfungen auch an Samstagen signifikant zu erweitern. Diese Ausweitung der Öffnungszeiten zielt darauf ab, die Wartezeiten für Privatpersonen und Firmen zu verkürzen und den Durchsatz an geprüften Fahrzeugen pro Woche zu erhöhen. Neben der zeitlichen Entlastung der bestehenden Termine soll die Personalkapazitäten durch befristete Neueinstellungen von Expertinnen und Experten gesteigert werden.

Langfristige Ziele und Strategische Ausrichtung

Neben der Akutversorgung durch Samstagsdienste steht die qualitative Verbesserung der Arbeitsabläufe im Fokus. Es sollen zusätzliche Experten ausgebildet werden, um die fachliche Stärke der Prüfstelle zu festigen und die Abhängigkeit von externen Kräften zu verringern. Parallel dazu werden die internen Prozesse optimiert, um bürokratische Hürden abzubauen und die Effizienz der Kontrollen zu steigern. Das strategische Ziel des Kantons Thurgau ist klar definiert: Die Überfälligkeit Quote soll in Zukunft von den aktuellen 14 Prozent auf ein nachhaltiges Niveau von 5 Prozent gesenkt werden. Dieser Meilenstein gilt als essenziell, um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten und die Verwaltungskapazitäten wieder im Gleichgewicht zu halten.