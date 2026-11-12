Thurgau Travel präsentiert fünf Flussreise-Kategorien für 2027

Thurgau Travel zeigt fünf neue Flussreise-Kategorien für 2027. Entdecken Sie Themenfahrten auf Rhein und Donau, Ostsee-Küstenkreuzfahrten sowie exotische Touren nach Asien.

Thurgau Travel hat das Programm für die kommende Saison umfassend aktualisiert und stellt fünf spezifische Kategorien vor, die unterschiedlichste Reisewünsche abdecken. Das Weinfelder Familienunternehmen zeigt damit, wie vielfältig das Angebot an Flussreisen heute ist und welches Spektrum von klassischen europäischen Gewässern bis zu exotischen asiatischen Routen reicht. Diese neue Strukturierung hilft Reisenden, die passende Kreuzfahrt für ihre individuellen Interessen zu finden, ob es sich um gastronomische Highlights, kulturelle Entdeckungen oder aktive Abenteuer handelt.

Themenreisen verbinden Komfort mit individuellen Interessen

Themenreisen von Thurgau Travel setzen seit mehreren Jahren einen klaren Trend im Tourismus, da sie den klassischen Flussurlaub mit spezifischen Hobbys und Leidenschaften verknüpfen. Das Unternehmen baut dieses Angebot kontinuierlich aus und integriert dabei Schwerpunkte wie Kulinarik, Musik, Naturerlebnisse oder aktive Ferienzeiten direkt an Bord und in den Zielorten. Für das Jahr 2027 wird beispielsweise die sieben-tägige Fahrt "Genuss der Sinne" mit dem Schiff Thurgau Gold vorgestellt, die den Rhein und den Main bereist. Auf dieser Reise stehen regionale Spezialitäten und spannende kulinarische Erlebnisse im Vordergrund, während das Hotelzimmer als mobiler Ruhestandort jederzeit zur Verfügung steht. Dieser Ansatz ermöglicht es den Gästen, in neuen Städten aufzuwachen, ohne den Koffer neu packen zu müssen, was insbesondere für die Generation 60+ einen hohen Komfortfaktor darstellt.

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Flexible Routen für aktive Reisende und Entdecker

Für Reisende, die sich nicht nur passiv entspannen möchten, bietet Thurgau Travel ein breites Spektrum an aktiven Varianten an. Das Programm reicht von kurzen Ausflügen ab Basel bis hin zu längeren Durchquerungen von Ländern und Kulturen. Wer das Land intensiv kennenlernen möchte, kann etwa eine Douro-Reise in Portugal mit Aufenthalten in Porto und Lissabon kombinieren. Alternativ stehen Fahrten entlang von Rhein, Main und Donau zur Auswahl, die grandiose Landschaften und zahlreiche historische Städte verbinden. Auch Reisen zu den deutschen Ostseeinseln sind im Programm enthalten, wobei die Route an das gewünschte Aktivitätsniveau der Gäste angepasst werden kann. So lässt sich die Kreuzfahrt perfekt auf die persönlichen Vorlieben abstimmen und bietet stets abwechslungsreiche Erlebnisse an Land und auf dem Wasser.

Küsten und Flüsse: Einzigartige Naturerlebnisse an Bord

Die Verbindung von Fluss- und Küstenreisen stellt einen festen und besonderen Bestandteil im Programm von Thurgau Travel dar. Mit der acht-tägigen Naturreise "Zauber der deutschen Ostseeinseln" führt das Boutique-Schiff Thurgau Chopin von Berlin über Stettin nach Rügen und Stralsund. Unterwegs entdecken die Gäste nicht nur die Inseln Rügen, Usedom und Hiddensee, sondern auch das spektakuläre Schiffshebewerk Niederfinow. Für Reisende, die es in den Süden zieht, steht die Yacht MV Princess zur Verfügung, die entlang der malerischen kroatischen Adriaküste fährt. Diese Konzepte zeigen, wie Flüsse, Seen und Meere nahtlos miteinander verknüpft werden können, um besondere Naturerlebnisse zu schaffen, die über den klassischen Flussurlaub hinausgehen.

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Rhein und Donau: Klassiker mit historischen Highlights

Der Rhein genießt bei Schweizerinnen und Schweizern nach wie vor höchste Beliebtheit, da der Abfahrtshafen Basel bequem und schnell erreichbar ist. Ein besonderes Highlight auf dieser Route ist der sagenumwobene und 132 Meter hohe Loreleyfelsen bei Kilometer 555, der den Dichter Heinrich Heine zu seinem berühmten Gedicht inspirierte. Die Kombination aus grandiosen Landschaften und zahlreichen historischen Städten macht diese Flüsse zu einem unverzichtbaren Teil des Angebots. Für das Jahr 2027 deckt die zehn-tägige Reise "Flusstrio Donau, Main und Rhein" gleich beide großen Ströme ab. Die Fahrt von Linz nach Basel beinhaltet Stationen wie Passau, den Main-Donau-Kanal und den Donaudurchbruch beim Kloster Weltenburg, was eine intensive Durchquerung der europäischen Flusslandschaften ermöglicht.

Exotische Destinationen: Pionierarbeit in Asien

Thurgau Travel gehört zu den Pionieren, wenn es um Flusskreuzfahrten weltweit geht und reicht das Angebot weit über Europa hinaus. Bereits 2004 brachte das Unternehmen als erster Flussreiseanbieter Gäste auf den unteren Mekong. Im Jahr 2010 folgte mit der RV Thurgau Exotic 1 das erste eigene Schiff in Myanmar. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es Reisenden, tief in die Kulturen von Südostasien einzutauchen. Von Indien bis zu den abgelegenen Gewässern Asiens bietet Thurgau Travel exotische Entdeckungsreisen an, die das traditionelle Verständnis von Flusskreuzfahrten erweitern. Mit diesen fünf Reisearten deckt das Unternehmen ein breites Spektrum ab, das von Genuss und Kultur bis hin zu abenteuerlichen Entdeckungsreisen in den entlegensten Winkel der Erde reicht.