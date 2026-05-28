Thurgau plant zehn neue Haftzellen im Kantonalgefängnis Frauenfeld

Der Kanton Thurgau plant im Kantonalgefängnis in Frauenfeld zehn neue Haftzellen. Dies ist eine Reaktion auf den dringenden Bedarf an Haftplätzen im Kanton.

Der Kanton Thurgau plant im Kantonalgefängnis in Frauenfeld zehn neue Haftzellen . Dies ist eine Reaktion auf den dringenden Bedarf an Haftplätzen im Kanton. Die Belegung im Gefängnis liegt zeitweise über 100 Prozent, im Januar 2024 sogar bei 120 Prozent.

Der Kanton verfügt aktuell über 67 Haftplätze: 56 im Kantonalgefängnis Frauenfeld und 11 im Regionalen Untersuchungsgefängnis Kreuzlingen. Rund zwölf Behörden können Personen einweisen, gleichzeitig müssen fast zehn verschiedene Haftarten bewältigt werden. Der Leiter des Thurgauer Amts für Justizvollzug, Silvio Stierli, ist der Meinung, dass dies keine Komfortmassnahme, sondern eine Reaktion auf eine akute Lage ist. Es wurden drei Varianten geprüft: mehr Platzierungen in anderen Kantonen, ein Provisorium auf externem Gelände oder ein Anbau innerhalb des bestehenden Gefängnisareals.

Die Planung erfolge gesamtschweizerisch über die Konkordate, schreibt Stierli. Doch im Alltag hilft das nur begrenzt: Wenn andere Kantone ebenfalls in der Überbelegung sind, nehmen diese keine unserer Inhaftierten auf bzw. bestehen teilweise lange Wartefristen. Besonders heikel ist die Lage in der Untersuchungshaft. Dort sitzen Menschen, die noch nicht rechtskräftig verurteilt sind.

Trotzdem sind sie eingesperrt, weil Behörden etwa Fluchtgefahr oder Kollusionsgefahr sehen. Gerade deshalb stellt sich die Frage nach Alternativen besonders scharf. Electronic Monitoring, also die Fussfessel, klingt nach moderner Lösung. Andere Länder setzen stärker auf offene Vollzugsformen, kontrollierte Übergänge, Therapie, Arbeit und digitale Überwachung.

Für den Thurgau winkt Stierli bei der Untersuchungshaft jedoch weitgehend ab. Für Untersuchungshaft kommen Alternativen wie EM etc. kaum infrage, schreibt er. Bei Fluchtgefahr oder Kollusionsgefahr könne nur mit einer Inhaftierung begegnet werden. Das ist der harte Kern der Debatte.

Eine Fussfessel kann anzeigen, wo jemand ist. Sie kann aber nicht sicher verhindern, dass jemand Zeugen beeinflusst, Beweise abspricht oder sich einem Verfahren entzieht. Doch damit ist die grössere Frage nicht beantwortet. Wenn Alternativen zur Untersuchungshaft kaum greifen, warum wächst der Druck auf diese Haftform so stark?

Gibt es mehr Einweisungen? Dauern Verfahren länger? Fehlen Anschlussplätze? Werden Fälle komplexer?

Oder staut sich im Justizsystem schlicht alles an derselben Stelle? Die Folgen der Überbelegung reichen weit über fehlende Betten hinaus. Inhaftierte können weniger arbeiten oder lernen. Sozialkontakte werden eingeschränkt.

Konflikte lassen sich schlechter entschärfen, weil Ausweichmöglichkeiten fehlen. Das Personal muss mehr Ein- und Austritte, Termine, Kontrollen, Besuche und Transporte bewältigen. Gleichzeitig bleibt weniger Zeit für Gespräche und Betreuung. Brisant ist auch ein anderer Punkt: Kurzfreiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen mussten wegen der Überbelegung teilweise abgewiesen und auf später verschoben werden.

Inhaftierte können weniger arbeiten oder lernen. Sozialkontakte werden eingeschränkt. Das löst nichts, es vertagt das Problem nur. Ersatzfreiheitsstrafen entstehen etwa, wenn Bussen oder Geldstrafen nicht bezahlt werden.

Dann wird aus einer Geldschuld am Ende Haftzeit. Damit bekommt die Debatte eine soziale Schärfe. Sitzt jemand im Gefängnis, weil er gefährlich ist? Oder weil er nicht bezahlen konnte?

Für Menschen mit stabilem Einkommen ist eine Busse ärgerlich. Für Menschen ohne Geld kann sie zur Abwärtsspirale werden. Am Ende steht nicht selten die Frage: zahlen oder sitzen. Kurzfristig braucht der Thurgau wohl zusätzliche Plätze.

Überfüllte Gefängnisse sind riskant für Inhaftierte, Mitarbeitende und den Betrieb. Langfristig aber reicht Beton allein nicht. Der Knast der Zukunft beginnt nicht erst hinter Gittern. Er beginnt früher: bei schnelleren Verfahren, bei Therapieangeboten, bei Schuldenberatung, bei gemeinnütziger Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe und bei einer besseren Planung über Kantonsgrenzen hinweg.

Die zehn neuen Zellen in Frauenfeld sind deshalb mehr als ein Bauprojek





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