Angelina Rabener und das Feministische Streikkollektiv Thurgau fordern dringend mehr Schutzplätze für Frauen, da bestehende Kapazitäten nicht ausreichen.

Angelina Rabener, die Redaktionsleiterin im Kanton Thurgau, hat eindringlich mehr Schutzplätze für von Gewalt betroffene Frauen gefordert. Während Demonstrationen vor dem Rathaus in Weinfelden die Aufmerksamkeit auf die fehlenden Wohnmöglichkeiten für Frauenhäuser lenkten, betonte Rabener, dass Gewalt gegen Frauen keine Frage der Nationalität ist. Diese klare Positionierung steht im Gegensatz zu alternativen Narrative, die in der öffentlichen Debatte geführt wurden.

Streikkollektiv fordert Schutz vor dem Rathaus

Das Feministische Streikkollektiv Thurgau nutzte die Sitzungen des Grossen Rates, um öffentlich auf das akute Problem der unzureichenden Unterbringung hinzuweisen. Symbolisch für die 18 Frauen, die im vergangenen Jahr in der Schweiz einem Femizid zum Opfer fielen, standen Schuhe vor dem Rathaus in Weinfelden. Der Femizid in Erlen dieses Jahres, bei dem der mutmassliche Täter der deutsche Ex-Partner des Opfers war, sowie der Fall in Engwang, wo der Schweizer Lebenspartner einer 51-jährigen Frau zur Tat schritt, verdeutlichen die Tragweite der Situation.

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Statistische Daten widerlegen nationale Vorurteile

Einige Stimmen innerhalb des Streikkollektivs argumentierten, dass nicht gewaltbetroffene Frauen ihre Heimat verlassen müssten, sondern überproportional migrantische Täter das Land verlassen sollten. Diese Argumentation wird jedoch durch statistische Daten als unzutreffend entlarvt. Gemäss den vorliegenden Zahlen gehören 90,6 Prozent der polizeilich registrierten beschuldigten Personen zur ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz. Lediglich 9,4 Prozent entfallen auf Personen aus der Asylbevölkerung und andere nicht dauerhaft im Land lebende Ausländer.

Kritik an der aktuellen politischen Argumentation

Rabener kritisiert scharf die vereinfachende Herangehensweise, die Täter allein aufgrund ihrer Herkunft isoliert betrachtet. Die Tatsache, dass die absolute Mehrheit der Täter bereits in der Schweiz ansässig ist, zeigt, dass das Problem tief in der lokalen Gesellschaft verwurzelt ist. Eine Fokussierung auf Nationalität lenkt ab von der Notwendigkeit, effektive Schutzmechanismen für die Opfer zu schaffen, anstatt politische Debatten über Ausländerpolitik zu führen.

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Lebensrettende Massnahmen gegen akute Gefahr

Wenn weiterhin akute Gefahr für Frauen und ihre Kinder besteht, ist die Flucht an einen geheimen, sicheren Ort lebensrettend. Der Mangel an Plätzen in Frauenhäusern im Kanton Thurgau gefährdet diese essentielle Sicherheitsnetze. Die Forderung nach mehr Kapazitäten ist daher nicht nur eine soziale Angelegenheit, sondern eine unmittelbare Frage des Schutzes von Menschenleben. Die Demonstranten vor dem Rathaus appellierten an die Politik, endlich konkrete Massnahmen zu ergreifen.

Weitere Schritte im Grossen Rat erwartet

Die Interventionen des Feministischen Streikkollektivs Thurgau sollen den Grossen Rat dazu bewegen, die Ressourcen für die Gewaltprävention und Opferbetreuung signifikant aufzustocken. Die Kombination aus statistischen Fakten und menschlichen Schicksalen, wie den Fällen in Erlen und Engwang, unterstreicht die Dringlichkeit. Die Öffentlichkeit und die Betroffenen hoffen nun auf eine positive Reaktion der politischen Entscheidungsträger, um die Lücke zwischen Bedarf und Angebot zu schliessen.