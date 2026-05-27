Thunder gewinnen entscheidendes fünftes Spiel gegen Spurs und führen Serie 3:2

Im fünften Spiel der NBA‑Best‑of‑Seven‑Serie besiegten die Oklahoma City Thunder die San Antonio Spurs mit 127:114, dank einer herausragenden Leistung von Shai Gilgeens‑Alexander. Die Spurs blieben trotz Victor Wembanyamas Einsatz zurück. Das nächste Spiel wird in San Antonio ausgetragen, während die Knicks bereits die Finals erreicht haben.

Der aktuelle Titelverteidiger der Oklahoma City Thunder hat im fünften Spiel der Best‑of‑Seven‑Reihe einen überzeugenden Sieg gegen die San Antonio Spurs errungen und damit das Serienkonto auf 3:2 zu seinen Gunsten erweitert.

In einem intensiven Duell, das in Oklahoma City ausgetragen wurde, setzten die Thunder ihre überragende Form aus den vorangegangenen Partien fort und ließen die Gäste aus Texas nur einen kurzen Moment der Parität erleben. Bereits im ersten Viertel standen die beiden Teams noch auf Augenhöhe, wobei die Spurs mit 29 Punkten nur zwei Punkte hinter den 27 Punkten der Thunder zurückblieben. Doch ab dem zweiten Viertel drehte das Heimteam konsequent die Messlatte nach oben und übernahm die Spielkontrolle.

Die Thunder bauten ihr Viertel für Viertel einen komfortablen Vorsprung aus und reagierten sofort, sobald die Spurs versuchten, das Spiel wieder zu öffnen. Der Endstand von 127:114 spiegelte die Dominanz des Teams aus Oklahoma wider, das erneut bewies, dass es nicht nur die reguläre Saison, sondern auch die Playoffs mit seiner Leistungsstärke prägen kann. Im Mittelpunkt des Geschehens stand der unermüdliche Guard Shai Gilgeens‑Alexander, der mit einer beeindruckenden Vorstellung von 32 Punkten den Titel des besten Werfers des Abends einnahm.

Der aktuelle MVP der regulären Saison zeigte eine beeindruckende Effizienz, indem er in kritischen Momenten des Spiels sowohl im Mittelfeld als auch im Abschlussbereich die Oberhand behielt. Sein vielseitiges Offensivspiel, verbunden mit gekonnten Dribblings und einer präzisen Wurfquote, ließ die Spurs häufig ratlos zurück. Auf der anderen Seite blieb der mexikanisch‑japanische Aufsteiger Victor Wembanyama der Spurs eher zurückhaltend.

Trotz einer soliden Leistung von 20 Punkten, davon 12 aus der Freiwurflinie, und sechs Rebounds, konnte er das Spiel nicht entscheidend beeinflussen und wirkte im Vergleich zu Gilgeens‑Alexander eher diskret. Die Diskrepanz zwischen den beiden Stars zeigte einmal mehr, wie entscheidend die individuelle Brillanz für den Ausgang einer Serie sein kann.

Der Sieg der Thunder bedeutet, dass das nächste Gefecht, Spiel sechs, in der nächsten Woche in San Antonio ausgetragen wird - ein Heimspiel für die Spurs, die nun alles daran setzen müssen, den Rückstand aufzuholen und die Serie zu verlängern. Die Mannschaft aus Texas wird versuchen, die Defensive zu verstärken und die Offensivkraft um Wembanyama stärker in den Vordergrund zu rücken, um die bereits gezeigte Schwäche im Mittelfeld zu kompensieren.

Währenddessen dürfen die Thunder nicht selbstsicher werden, da die Spurs nach wie vor über talentierte Akteure und taktische Flexibilität verfügen. Der Ausgang der Serie bleibt offen, doch die aktuelle Führung gibt Oklahoma City einen psychologischen Vorteil, der in den entscheidenden Spielen von großer Bedeutung sein dürfte.

Parallel dazu haben sich bereits ganz andere Teams für die NBA‑Finalen qualifiziert: Die New York Knicks haben ihre Gegner, die Cleveland Cavaliers, mit einem klaren 4:0 gegenstand und sichern sich damit einen Platz im Endspiel. Damit richtet sich das Interesse der Fans nun nicht nur auf das laufende Achtelfinale, sondern auch auf die bevorstehenden Konfrontationen in den späteren Playoff‑Runden, die noch viele Überraschungen bereithalten könnten





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