Thun-Trainer Lustrinelli feiert nach Basel-Sieg den schönsten Triumph seiner Amtszeit

Mauro Lustrinelli, Trainer des FC Thun, ist nach dem beeindruckenden 3:1-Heimsieg gegen den FC Basel überglücklich. Er bezeichnet den Erfolg als den schönsten seiner bisherigen Zeit beim FC Thun und hebt die starke Leistung seines Teams hervor, das nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Dieser Sieg öffnet dem FC Thun Tür und Tor zur Meisterschaft.

Nach dem fulminanten 3:1-Sieg gegen den FC Basel sprühte FC Thun-Trainer Mauro Lustrinelli vor Freude und bezeichnete diesen Triumph als den schönsten seiner bisherigen Amtszeit beim Verein. Diese Aussage unterstreicht die emotionale Bedeutung des Erfolgs für den Tessiner Übungsleiter, der seine Mannschaft nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen wieder in Bestform gesehen hat.

Lustrinelli betonte, dass der Sieg gegen einen so starken Gegner wie den FC Basel, den amtierenden Meister, besonders schmecke, aber für ihn persönlich stehe die gezeigte Leistung seines Teams im Vordergrund. In der Pressekonferenz nach dem Spiel präsentierte sich Mauro Lustrinelli äusserst gelöst und stolz. Er hob hervor, wie intensiv sein Team die vergangene Woche genutzt habe, um sich auf die Partie gegen Basel vorzubereiten. Die Intensität und der Wille, den seine Spieler auf den Platz brachten, insbesondere in der Schlussphase der Begegnung, begeisterten ihn sichtlich. "Ich muss sagen, die letzte halbe Stunde, 20 Minuten war es eine unglaubliche Intensität. Wir haben mit Emotionen und Herz gespielt – ich bin unglaublich stolz, was ich heute gesehen habe", schwärmte Lustrinelli. Er lobte die "wunderschöne Kulisse" und das leidenschaftliche Spiel seiner Mannschaft, das trotz eines nicht optimalen Starts zu einer beeindruckenden Leistung führte. Dieser Sieg hat für den FC Thun immense Bedeutung. Er öffnet der Mannschaft von Mauro Lustrinelli die Tür zur Meisterschaft und rückt den ersten Titelgewinn in der Klubgeschichte in greifbare Nähe. Der Trainer selbst ordnete den Erfolg historisch ein: "In meinen fast vier Jahren beim FC Thun ist das der schönste Sieg." Er betonte, dass das Team "immer besser geworden" sei und es geschafft habe, "wieder unser Spiel auf den Platz zu bringen". Obwohl der Gegner ein starker FC Basel war, der die Partie mit einigen Fehlern begann und ein "sehr billiges" 2:0 hinnehmen musste, wie der Basler Stefan Lichtsteiner anerkannte, zollte Lustrinelli dem Gegner Respekt. Für ihn zählte jedoch die Entwicklung und der Kampfgeist seines eigenen Teams, das mit Herz und Leidenschaft überzeugt hat. "Es ging heute nicht ums Gewinnen – wir wollten wirklich eine ganz gute Leistung sehen und das haben wir gezeigt", fasste Lustrinelli seine Prioritäten zusammen. Die Hauptrunde der Super League ist nun offiziell abgeschlossen, und der FC Thun geht als Tabellenführer in die Meistergruppe, bereit, den nächsten Schritt in Richtung Titel zu machen





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