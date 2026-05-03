Thun feiert historischen Meistertitel – die ganze Stadt in Rot

Der FC Thun feiert seinen historischen Meistertitel mit einem großen Fest auf dem Rathausplatz. Die ganze Stadt ist in Rot getaucht, und die Fans jubeln durch die Altstadt. Ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird.

In Thun steht an diesem Tag alles im Zeichen des FC Thun – und das nicht nur wegen des majestätischen Schlosses im Hintergrund. Die Stadt feiert ihre Meisterhelden auf dem Rathausplatz, ein historischer Moment, der definitiv mehr ist als nur Schall und Rauch.

Die ganze Stadt ist in Rot getaucht, und die Freude ist überall spürbar. Der Rathausbrunnen wird zur Bühne für das Team von Mauro Lustrinelli, der in der Bildmitte strahlt. Es ist ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Der Fanwalk durch die historische Altstadt mit der Oberen Hauptgasse ist ein martialisches Spektakel, wie man es vom Fußball kennt.

Die Straßen von Thun werden kurzerhand für die Fans reklamiert, besonders eindrucksvoll bei der Passage unter dem Milchbrüggli beim Bahnhof Thun. Bevor der Fanwalk die Stadt erreicht, feiern die motorisierten Fans mit einem spektakulären Autokorso. Es ist kaum zu glauben, dass diese Mannschaft vor einem Jahr noch in der zweithöchsten Spielklasse des Landes spielte. Wer hätte zu träumen gewagt, dass am 3.

Mai 2026 diese Grafik auf dem Stadion-Screen prangen würde? Präsident Andres Gerber und Sportchef Dominik Albrecht umarmen sich – sie sind zwei Pfeiler des historischen Meistertitels in Thun. Die Meistershirts, die die Spieler tragen, sind noch ganz frisch ab Presse, und die Atmosphäre in der Stockhorn-Arena ist einzigartig. Eine verkehrte Welt, in der die Fans auf dem Feld stehen und die Akteure auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Entspannt und zuversichtlich blicken die Fans dem entgegen, was in den nächsten Stunden kommen soll. Es ist ein Tag, der Thun und seinen FC für immer prägen wird





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