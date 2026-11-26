Der ehemalige Taff-Moderator Thore Schölermann hat seine Karriere beendet und betreibt nun drei McDonald's Restaurants in Aachen. Hintergrund und Details zu seinem neuen Lebensweg.

Thore Schölermann hat seine lange Karriere im deutschen Fernsehen beendet und eine völlig neue berufliche Richtung eingeschlagen. Der einstige Star-Moderator ist nicht mehr vor der Kamera zu sehen, sondern betreibt seit Kurzem drei McDonald's-Filialen in der Stadt Aachen. Dieser Schritt markiert einen signifikanten Wendepunkt in seinem beruflichen Leben und zeigt, wie sich seine Prioritäten in den letzten Jahren grundlegend verändert haben. Der Wechsel vom Millionenpublikum zum Franchise-Unternehmen wird von Schölermann als bewusste und durchdachte Entscheidung dargestellt.

Ende der TV-Karriere nach 800 Sendungen

Thore Schölermann ist bekannt geworden durch die Moderation der Sendung Taff, die er über viele Jahre hinweg begleitet hat. Am 31. Oktober 2024 endete diese Ära offiziell, nachdem er insgesamt rund 800 Sendungen moderiert hatte. Der Abschied von der Bildfläche war emotional aufgeladen, doch die Entscheidung stand für den 42-Jährigen bereits lange fest. Er begründet diesen Schritt damit, dass er seine Sendezeit gegen mehr Zeit mit seiner Familie austausche. Diese familiäre Ausrichtung ist für ihn der beste Tausch, den er in seinem Leben vorgenommen hat. Seine Frau Jana und er haben in den vergangenen Jahren starken Nachwuchs bekommen, was die Bedeutung des Familienzusammenhalts unterstreicht.

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Pragmatische Gründe für den Neustart

Der Wechsel in die Welt des Fast-Foods ist für Schölermann eine pragmatische Antwort auf die Grenzen des Showgeschäfts. Er ist der Auffassung, dass die Halbwertzeit eines Moderators begrenzt ist und sich die Bedürfnisse des Publikums im Laufe der Zeit wandeln. Schölermann möchte nicht in Situationen geraten, in denen er Fernsehangebote annehmen muss, die nicht mit seinen persönlichen Werten übereinstimmen. Ein weiterer Aspekt seiner Überlegung ist die langfristige Perspektive: Während er in zwanzig Jahren vielleicht nicht mehr mit seinen bekannten Sprüchen erwartet wird, wird der Konsum von Burgern voraussichtlich bestehen bleiben. Diese realistische Einschätzung hat ihn dazu bewegt, ein Geschäft zu wählen, das zeitlos ist und stabil läuft.

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Operationale Arbeit vor der Unternehmensführung

Bevor Thore Schölermann die Leitung seiner drei Restaurants übernahm, hat er sechs Monate Vollzeit in einem McDonald's gearbeitet. Er hat sich nicht nur als Investor oder Image-Träger verstanden, sondern sich aktiv in die operative Arbeit eingemischt. Dabei hat er alle Schichten durchlaufen und auf jeder Position gearbeitet, um das Geschäft von innen zu lernen. Von der Fritteuse bis zum Kundenservice hat er den stressigen Alltag im Restaurant kennengelernt. Diese Erfahrung hat ihm gezeigt, welche Anforderungen an die Mitarbeitenden gestellt werden. Er weiß nun genau, was seine Teams leisten müssen, was seine Führungsqualität verbessert. Statt nur Anweisungen zu geben, kennt er die Herausforderungen hinter der Theke aus eigener Anschauung und kann so besser empathisch führen.

Öffentliche Wahrnehmung und zukünftige Pläne

Die Entscheidung von Schölermann wurde von der Öffentlichkeit nicht einhellig als genial betrachtet. Viele Bekannte und Beobachter hielten ihn zunächst für verrückt, weil er scheinbare Traumjobs im Fernsehen aufgab. Dennoch fühlt er sich nicht bereut, sondern genießt die Selbstbestimmung, die sein neuer Beruf mit sich bringt. Weniger arbeiten möchte er zwar nicht unbedingt, doch die Art der Arbeit ist nun seine eigene Wahl. Bis zum Jahr 2025 arbeitete er noch gemeinsam mit Melissa Khalaj für The Voice of Germany, was den Übergang in die neue Phase seiner Karriere verdeutlicht. Mit dem Nachwuchs im Jahr 2021 und weiterer Geburt im Jahr 2024 hat sich seine Familie vergrößert und gibt ihm zusätzlichen Halt in dieser neuen Lebensphase.