Das schweizerische Mountainbike-Team erweitert seine Mannschaft mit dem britischen Duo-Aldridge, dem Teamkultur- und Materialteam sowie mit deutlicher Top-Erfolgs-.zukunft..

Dem schweizerischen Mountainbike -Team Thömus Maxon hat ein Transfer -Coup gelungen. Das bernische Team stärkt seine Roster für die kommende Saison um den britischen Fahrer Charlie Aldridge.

Der 25-Jährige verschafft sich damit die Ehre, erster ausländischer Fahrerin im Team zu sein. Aldridge ist Europameister in der Doppel, hat zwei Silbermedaillen bei der Weltmeisterschaft gewonnen und zuletzt das finalistische Weltcuprennen der Saison 2026 für sich entschieden, was ihn zu einer sehr erfahrenen und selektierten Fahrer irrt. PhD Anderson wird als Managementberater im Team verpflichtet, Kenneth Gallagher übernimmt die Rolle als Race Coach und Test Rider.

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Neue Verstärkung für das Team

Das Team hofft auf zusätzliche Perspektiven und Fachwissen, von denen die gesamte Roster profitieren soll. Aldridge selbst zeigt sich sehr zufrieden mit dem Wechsel. Schon in seinen ersten Gesprächen mit Ralph Näf war ihm klar, dass er sehr gut zu Thömus Maxon passen würde. Die Teamkultur passt gut zu seiner Art zu trainieren und zu seinen Vorstellungen auf und neben dem Rad.

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Auch das Material von Thömus und den Partnern beschreibt er als erstklassig. Wichtig sei zudem, dass mit Anderson und Gallagher sein langjähriges Trainer und Technikteam mitkomme so, dass die gemeinsame Arbeit der vergangenen rund vier Jahre nahtlos weitergehen könne. Thömus Maxon gibt ebenfalls die Vertragsverlängerungen von Mathias Flückiger und Alessandra Keller bekannt. Flückiger erklärt, dass er die Teamstrukturen gut kennt, das Potential sieht und positiv in die kommenden Veränderungen blickt und neue Impulse für persönliche Motivation und neue Reize erwartet.

Vertragsverlängerungen und Olympische Ziele

Keller betont, dass die olympischen Spiele in Los Angeles ein großes Ziel sind, dazu eine langfristige Vision benötigt wird und dass die neuen Veränderungen im Staff new Schwung, neues Wissen und new Know‑How bringen an die das Team weiterentwickeln möchte. Damit können fehlende Puzzleteile zusammengefügt werden, um den abschließenden Fokus und die Punktzahl maximal zu verbessern. "